25, Febrero, 2016 25, Febrero, 2016 5:30 a.m. 5:30 a.m.

EL CHAPO PODRÍA DECLARARSE CULPABLE SI ES EXTRADITADO A EE.UU.

Si Joaquín El Chapo Guzmán Loera es extraditado a Estados Unidos, hay que ir anegociar y declararse culpable, declaró su abogado José Refugio Rodríguez. En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, explicó que su defendido le pidió que buscara un abogado de EU con quien platicar, lo cual le hizo acercarse con una persona que ya conocía, el licenciado William Stuttgart, con quien ha estado en comunicación desde mayo del 2014. Aseguró que sí ve necesario que El Chapo se declare culpable en Estados Unidos. Recordó que el pasado 15 de febrero tuvo la oportunidad de platicar con Guzmán Loera; le planteó el tema a su defendido y él lo vio bien. “Le comenté estuve con William Stuttgart, platicamos esto, le dije que en una entrevista ante la prensa, yo comenté que a usted lo veía bajo este aspecto, de declararse culpable… buscando negociar una pena que no estuviera elevada, y buscar un centro de detención, una prisión de mediana seguridad, que no tuviera las condiciones en las que está aquí en México, me dijo, sí, me parece bien”, resaltó el abogado. Refugio Rodríguez también señaló que son desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que su defendido Guzmán Loera, es tratado en prisión como delincuente, ya que no está sentenciado por ninguna causa. El abogado declaró que respeta la opinión de secretario de Gobernación, “pero me gustaría que mostrara la sentencia condenatoria de Joaquín Guzmán para que dijera que es un delincuente. Joaquín Guzmán está detenido, sujeto a 10 procesos penales, a dos procedimientos de extradición, pero no tiene sentencia condenatoria. Él no está comprobando ninguna pena, nada”. Recordó que Osorio Chong declaró que se le aplica un protocolo especial de seguridad por su alta peligrosidad, “qué bueno que lo dijo y qué bueno que ya en unos juicios de amparo llegó un oficio en el que le dicen al juez de distrito, que en las condiciones en donde se encuentra Joaquín Guzmán, derivan de la aplicación de ese protocolo”. Agregó que ya mandaron a pedir al juez de distrito, que les digan en qué consiste ese protocolo, porque no lo conocían. En lo que respecta a su estado de salud; al ser cuestionado si el estado mexicano estaría buscando matar a Guzmán Loera, por las condiciones en las que está en Almoloya, dijo, “si no lo quieren hacer en forma intencional, en forma indirecta lo está haciendo, es evidente y para eso afortunadamente tenemos recursos generales y gracias a Dios tenemos el juicio de amparo, pero es una lucha fuerte y estamos conscientes que estamos peleando contra el estado mexicano”. Subrayó que el que se haya fugado de dos penales, no justifica las medidas que se están tomando en el penal. José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo Guzmán, indicó que con su defendido, no ha hablado de procesos legales, no le ha dado tiempo porque ahora, su principal preocupación, la de él y de su familia, es salvarle su vida. Dijo que no hace falta ser médico para pensar que en un futuro, haya nubarrones para la salud de Joaquín Guzmán. Apuntó que a Guzmán Loera pasa por presión alta, que provoca dolor de oídos, dolor de ojos, no puede comer, le duele la cabeza porque es muy poco lo que come. Asimismo, le ha señalado que quiere los trámites para que lo visite Emma Coronel Aispuro, a lo que le respondió que lo están viendo, pero también el amparo, porque no le permite que ella entre, siendo que les llevó un documento que la justifica legalmente como su concubina. “Yo no encuentro ningún fundamento legal, en donde el director general del reclusorio, se encuentre facultado para desconocer la eficacia de ese documento. Para mí, esto constituye una violación”. Además están buscando el que les autoricen la entrada a dos abogados para reunirse con él cada ocho días, porque cuando las autoridades quieren lo puede ver y cuando no, no. El abogado, destacó que desde el punto de vista profesional, y de quienes manejan asuntos penales, todos se sentirían orgullosos de estar en la defensa de Joaquín Guzmán, “y aun que todo mundo lo da como perdido y como asuntos que no tienen solución, debo decir que de todos procesos penales que había, todos tienen prueba ilícita. Cuando uno ve muy seguido a una persona, se va creando una vinculación de afecto, al final de cuentas el abogado somos seres humanos, y la persona que está frente a nosotros, es un ser humano”. Apuntó que en el caso de Joaquín Guzmán, llegó como un más de los abogados que él tenía, y cuando despierta la confianza de la gente, se crea un compromiso por dar más de sí. “Jamás soñé estar en un defensa tan importante como esta”. Tomado de: Diario 24 horas