EL MÓVIL MÁS USADO POR ISIS PARA FABRICAR BOMBAS

El Nokia 105 de Microsoft es un teléfono celular extremadamente económico: cuesta nada más US$20. Medianamente resistente al agua y a prueba de polvo el 105 ha sido fabricado para ser duradero. Según labritánica, esas son algunas de las razones por las queSegún la cadena, el grupo extremistano lo utiliza para hacer llamadasConflict Armament Research (CAR), un grupo de investigación de armas con sede en Londres,. El CAR explica que el ISIS depende de productos comerciales de uso civil para fabricar la mayoría de sus artefactos explosivos. La BBC detalla que el Nokia 105 de Microsoft, una versión actualizada del Nokia 1280, mantiene algunas características técnicas de su predecesor como la pantalla de 1,45 pulgadas y una pila de 800 mAh capaz de ofrecer 15 horas de conversación o 35 días en espera. Y este es otro de los puntos fuertes del dispositivo, especialmente en un momento en el que la mayoría de terminales no aguanta ni un día sin pasar por el enchufe. El móvil incluye además radio FM y viene con una funcionalidad y características mejoradas: ahora está disponible en la variante Dual SIM e incluye un almacenamiento ampliado para 2.000 contactos. La vinculación del Nokia 105 con el ISIS probablemente no gustará a la empresa, que sin embargo no puede hacer mucho por evitar el uso que le dan los fundamentalistas islámicos, asegura la cadena británica. De hecho, no es el único componente de uso civil empleado para la fabricación de explosivos artesanales. Otros de los utilizados por el Estado Islámico son el nitrato de amonio –un fertilizante común y que es el explosivo preferido por el grupo– pasta de aluminio, cable eléctrico, detonadores, componentes electrónicos o algo tan aparentemente inocente como agua oxigenada. El CAR indicó que, debido a la proximidad,, y son comprados de forma legal. Según el grupo de investigación,s, como la minería, por lo que es sencillo obtenerlas. Pero la red de adquisición se extiende por 20 países, y algunas de las partes tienen orígenes en lugares tan remotos como Estados Unidos, Brasil, China y Japón. "El hallazgo más sorprendente del reporte es que el Estado Islámico es prácticamente autosustentable en sus áreas de operación en términos de adquisición de armas y otros productos estratégicos", dijo James Bevan, director ejecutivo de CAR. "Tienen acceso a muchos productos disponibles de manera comercial en la región", agregó.