25, Febrero, 2016 25, Febrero, 2016 8:33 a.m. 8:33 a.m.

OMS :MUJERES CON EL VIRUS DEL ZIKA PUEDEN AMAMANTAR

Las mujeres infectadas con el virus del zika pueden seguir amamantando a sus bebés, pues nada prueba que haya riesgo de transmisión, declaró el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Según los examenes existentes, los beneficios de la lactancia materna para el bebé y la madre superan cualquier riesgo de transmisión del zika a través de la leche materna", concluye la OMS en sus recomendaciones dirigidas a las autoridades de los países afectados por la epidemia. El virus del zika, transmitido por el mosquito tigre, provocaría la microcefalia (malformación de la cavidad craneal, nefasta para el desarrollo intelectual) en los recién nacidos y el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad neurológica que puede generar una parálisis irreversible o la muerte. La OMS recordó que el virus fue detectado en la leche materna de dos madres infectadas, pero aseguró que "no hay actualmente ninguna prueba de una transmisión de zika a bebés a través de la lactancia materna", subraya La epidemia de zika, que se ha propagado especialmente en América Latina, "podría empeorar antes de mejorar" advirtió el miércoles en Río de Janeiro la directora general de la OMS, Margaret Chan. Brasil tiene ya más de millón y medio de casos desde 2015 y la OMS teme una propagación "explosiva" en América, con 3 a 4 millones de casos este año. Las mujeres pueden amamantar, según la OMS No existe, de momento, ninguna vacuna ni tratamiento contra este virus, pero dos vacunas parecen prometedoras: una desarrollada en Estados Unidos y otra por el laboratorio indio Bharat Biotech. Mientras tanto, los casos de microcefalia confirmados "no representan adecuadamente la totalidad del número de casos relacionados al virus del zika, pero se considera que la mayoría de las madres que tuvieron bebés a los que se les diagnosticó microcefalia contrajeron zika durante el embarazo". De acuerdo con el Ministerio de Salud de Brasil, hasta ahora han sido notificadas 120 muertes de bebés supuestamente por microcefalia, tras el parto o durante la gestación, de las que 30 ya fueron confirmadas como provocadas por la malformación. INFOBAE