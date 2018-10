ZIKA PODRÍA CAUSAR MÁS DEFICIENCIAS ADEMÁS DE MICROCEFALIA

Los expertos hallaron el virus del zika en el feto, aunque la madre no reportó ningún síntoma de infección, según el informe publicado por la revista PLOS Neglected Tropical Diseases.

Todavía no se ha comprobado que el zika, transmitido por un mosquito, cause microcefalia. Pero en un puñado de casos cuyos datos se publicaron, los investigadores hallaron tanto el virus como anormalidades cerebrales graves después de muerte al nacer o por aborto natural.

