26, Febrero, 2016 26, Febrero, 2016 4:02 a.m. 4:02 a.m.

ARGENTINA CONFIRMA PRIMER CASO AUTÓCTONO DE ZIKA

Las autoridades sanitarias de la central provincia argentina de Córdoba confirmaron hoy el primer caso autóctono de zika en el país suramericano, una mujer que se habría contagiado por vía sexual de un hombre con el virus que había viajado a Colombia. "Se trata de una mujer que no registró antecedentes de viaje. Asimismo, en la investigación epidemiológica, se identificó el vínculo con un hombre con antecedente de viaje a Colombia, que presentó síntomas compatibles con la enfermedad", según informó el Ministerio de Salud de Córdoba en un comunicado. Según las autoridades sanitarias provinciales, se trata de "un probable contagio a través del contacto sexual con el hombre que estuvo en Colombia". Además, según el comunicado, el análisis de la situación permite confirmar que en este caso puntual, registrado en la capital provincial, no se dio el periodo de incubación necesario para el contagio a través del vector, el mosquito aedes aegytpi. "Esa conclusión, más los datos clínicos presentes, llevan a definirlo como un caso autóctono con probable transmisión sexual, mientras se continúa la investigación del caso", indicó el Ministerio de Salud provincial. La mujer presentó síntomas y consultó en un hospital público provincial y el diagnóstico de zika fue confirmado por el Laboratorio Central de Córdoba. La paciente fue tratada en forma ambulatoria y evolucionó favorablemente, según el comunicado. Quien le habría contagiado el virus es un hombre que permaneció durante un mes en Colombia y que en los últimos dos días antes de su regreso a Argentina presentó síntomas de la enfermedad, como erupción y fiebre, que persistieron al llegar a Córdoba. El paciente había concurrido a la consulta en Colombia y de acuerdo a sus signos clínicos, el médico le diagnóstico zika, pero no se le realizó un análisis de laboratorio para confirmar. Córdoba ya había reportado a principios de este mes otro caso importado de zika, un hombre de 68 años que había viajado a Isla Margarita, en Venezuela. Otros dos casos importados de zika han sido confirmados en Argentina, una joven colombiana residente en Buenos Aires que viajó a su país natal y enfermó allí y una mujer de 21 años que había viajado de vacaciones a Colombia. Tomado de: Efe