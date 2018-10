PERIODISTA HONDUREÑA CONFRONTA A DONALD TRUMP

La periodista hondureña radicada en Estados Unidos, Neida Sandoval , confrontó la noche de este jueves al polémicotras un debate entre los candidatos del Partido Republicano. La controversia fue grabada y difundida esta misma noche, un poco pasado de las 10:30 de la noche, por, cadena televisiva especializada en temas para hispanos que residen en ese país de Norte América. En la grabación se puede observar cuando Sandoval intenta preguntarle en inglés a Trump. "¿Déjame preguntarte algo?", le aborda la dama, pero el político y magnate la interrumpe de forma descortés con otra interrogante. La pregunta de Trump no se percibe con claridad, pero en el material se alcanza a escuchar que la periodista responde "Jorge es su nombre" (posiblemente hace referencia a, con quien Trump tuvo un altercado en una conferencia ) y se identifica como enviada de Telemundo. En seguida, el empresario, que se ha caracterizado por mensajes contra los latinos durante su campaña , le explica de forma rápida que no se refería a Jorge Ramos, sino a otro amigo suyo. Aclarado este punto, Sandoval procede con la entrevista al magnate: -¿Usted piensa que puede ganar la Casa Blanca con el voto latino?-, cuestiona la periodista. -Yo no necesito el voto latino-, responde Trump de forma soberbia. -¿Por que está tan seguro? ¿Por qué insultas tanto a los latinos?-, increpa Sandoval. -Yo no los insulto- asegura el precandidato, aunque no se escucha muy bien. -Sí lo hace- A partir de aquí, la breve entrevista se vuelve más acalorada, Sandoval explota por la actitud prepotente de Trump y claramente manifiesta su enfado. "Yo puedo estar aquí legalmente. Me convertí en una ciudadana estadounidense", dice la periodista, mientras el polémico político la evade y su seguridad la aparta. El hecho fue transmitido en directo a través de una aplicación especial de Facebook y minutos después fue compartido un fragmento en las cuentas en Facebook, Twitter e Instagram de Telemundo, donde labora Sandoval. https://www.youtube.com/watch?v=ILfMsbhcvEM http://www.elheraldo.hn/