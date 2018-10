TRUMP LOGRA APOYO DEL GOBERNADOR CHRISTIE

El magnaterecibió hoy un gran espaldarazo a su carrera hacia la Casa Blanca con el sorprendente apoyo del gobernador de Nueva Jersey y antiguo precandidato presidencial del Partido Republicano, Chris Christie. "Estoy orgulloso de estar aquí para respaldar a Donald Trump como presidente de Estados Unidos", afirmó Christie en una rueda de prensa previa a un concurrido mitin del multimillonario neoyorquino en Fort Worth (Texas). Frente a un atril con banderas tejanas y estadounidenses de fondo y flanqueado por un exultante Trump, el gobernador aseguró que "no hay nadie mejor preparado para ofrecer a EE.UU. el liderazgo fuerte que necesita, en casa y en el mundo, que Donald Trump"., Christie se mostró convencido de que los republicanos necesitan al magnate inmobiliario para batir a Hillary Clinton , gran favorita para adjudicarse la candidatura presidencial del Partido Demócrata. "Puedo garantizar -remarcó- que si hay alguien que Hillary y (su marido y expresidente) Bill Clinton no quieren ver en la palestra es a Donald Trump". El magnate, que lidera las encuestas para la nominación republicana, agradeció el respaldo de su "amigo", a quien definió como un "gobernador espectacular", si bien declinó confirmar si piensa en Christie como su candidato a la Vicepresidencia de EE.UU. "No quiero hablar de eso ahora, pero él ciertamente tiene el talento" para ser vicepresidente, comentó Trump, cuya campaña se caracteriza por un tono nacionalista y combativo con la inmigración ilegal que parece estar calando en un amplio sector del electorado. Aunque el empresario -un populista que nunca ha ocupado un cargo público y causa pavor al aparato de su partido- había adelantado que iba a hacer hoy un "gran anuncio", el paso de Christie -un gobernador respetado por los republicanos y de ideas moderadas- tomó por sorpresa a la clase política y a la prensa de este país. "Estoy conmocionado", confesó Ray Washburne, exdirector financiero de la campaña presidencial de Christie, quien abandonó la pugna por la candidatura republicana a la Casa Blanca el pasado día 10, tras fracasar en los caucus (asambleas populares) de Iowa y en las elecciones primarias de Nuevo Hampshire. El apoyo de Christie, el más importante que, de momento, ha obtenido Trump, también representa un brusco cambio de opinión, pues, mientras el gobernador competía por la nominación, acusó al multimillonario de tener un "temperamento" inapropiado para ocupar la silla del presidente de Estados Unidos. Con este "gran anuncio",, una jornada en la que votarán una docena de estados y en la que se reparte el mayor número de delegados del proceso de primarias que, en la Convención Republicana de julio, deber ratificar al candidato a la Presidencia. Especial significado tuvo el hecho de que el magnate, famoso por presentar el programa de telerrealidad "The Apprentice" ("El aprendiz"), compareciese con su nuevo valedor en Texas, el estado con más delegados en juego en el "supermartes", con un total de 155. La puesta en escena tejana de Trump se produjo un día después del acalorado debate televisivo que protagonizaron los precandidatos presidenciales conservadores, en el que los senadores de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz atacaron al multimillonario. Rubio y Cruz, senadores por Florida y Texas, respectivamente, sacaron toda su artillería para minar la credibilidad de Trump, quienpara la candidatura presidencial celebrados hasta la fecha. Numerosos expertos dieron como ganador de la contienda televisiva a Rubio, principal adversario del magnate y aspirante preferido por el "establishment" republicano, quien hoy volvió a la carga y tildó a Trump de "estafador" a punto de "secuestrar" el partido y el movimiento conservador, durante un mitin en Dallas (Texas). Sin embargo, el triunfalismo de Rubio quedó eclipsado por el inesperado anuncio de Chris Christie, y Trump aprovechó la ocasión para alzar la voz y enviarle al senador floridiano un mensaje: "La gente desesperada -aseveró- hace cosas desesperadas". end