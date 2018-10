27, Febrero, 2016 27, Febrero, 2016 2:19 a.m. 2:19 a.m.

EX PRESIDENTE TICO OSCAR ARIAS PIENSA EN REELECIÓN

El expresidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010), Óscar Arias, anunció hoy que meditará "profundamente" si se lanza como candidato presidencial para las elecciones del 2018 en busca de su tercer mandato. "Este tema es algo que tengo que meditar muy profundamente (...) Si las encuestas demuestran que puedo llevar a (Partido) Liberación Nacional (PLN) a un triunfo, será parecido al 2005 (cuando lanzó su candidatura para 2006), pero tengo que meditarlo mucho, consultarlo con la almohada, con la familia", declaró Arias a periodistas. En los últimos meses se han incrementado los rumores en la prensa y círculos políticos de que el expresidente de 75 años de edad aspirará de nuevo a la presidencia en las próximas elecciones. Arias dijo hoy que los rumores "son falsos" y que no ha conversado con nadie ni en público ni en privado sobre la reelección, sin embargo, admitió que siente "presión" por parte de dirigentes del PLN para que se postule. "Es una reflexión muy profunda la que tengo que hacer. Tengo 75 años, estoy bien de salud y la mente está muy alerta, como si tuviera 18 años, pero es muy cansado ir a una campaña política", expresó Arias. El también Premio Nobel de la Paz dijo que "ocho años me bastan", en alusión a los dos periodos que estuvo en la presidencia de Costa Rica, pero no descartó la posibilidad de aspirar a un tercer mandato y comentó que "es muy honroso que piensen en que yo pueda volver por tercera vez". En Costa Rica, la Constitución Política permite la reelección, pero no en periodos consecutivos. Sobre el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, quien en su campaña prometió un "cambio" en la forma de gobernar, Arias lamentó que no tenga un rumbo establecido. "Este es un país que no sabe para dónde va. Si usted le pregunta a un ciudadano que le defina cuál es el pensamiento del Gobierno, no va a poder hacerlo. No se sabe en qué consiste el cambio, si es de izquierda, de centro o de derecha. Esa incertidumbre impide que podamos tomar decisiones con facilidad y de ahí la ingobernabilidad", afirmó. Tomado de: EFE