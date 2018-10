FELIPE CALDERÓN COMPARÓ A DONALD TRUMP CON ADOLF HITLER

El ex presidente mexicano Felipe Calderón volvió a arremeter contra el aspirante presidencial estadounidense Donald Trump al asegurar que representa un peligro para su propio país y comparar su discurso con el de Hitler, un día después de que hiciera lo mismo el también ex mandatario Vicente Fox.

"Deberíamos advertir lo que este señor representa, no diría para México; lo que representa de peligro para Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque está sembrando el odio antiamericano en todo el mundo y esa siembra puede traducirse en el futuro en una muy difícil condición de los americanos en todo el mundo", dijo Calderón.

"Yo creo que esta lógica de exaltar la supremacía blanca no es ni siquiera actuar contra la migración, (pues) Donald es descendiente de migrantes. Está hablando en contra de migrantes que tienen un color distinto de él. Es francamente racista y un poco es la explotación de fibras sensibles que en su momento el propio Hitler hizo", declaró.

Sobre la promesa de campaña de Trump respecto a construir un muro fronterizo y hacer que México lo pague, el ex presidente reiteró lo que ha dicho previamente este mes en el sentido de que "los mexicanos no vamos a pagar un solo centavo por ese estúpido muro".

Vicente Fox tuvo desde el jueves un enfrentamiento indirecto con el político estadounidense tras declarar en un programa televisivo que no iba a pagar por el muro que Trump promete construir en la frontera entre ambos países.

Poco después, el republicano cargó contra el ex presidente en Twitter, reprochándole que usara una palabra soez para calificar al muro y exigiéndole que se disculpara.

En una entrevista con Milenio Televisión, Fox comparó al magnate con el dictador nazi Adolf Hitler. "Este cuate a veces me recuerda a Hitler, el de la raza blanca y todos los demás son segundones y todos los demás no importan", dijo.

En opinión de Fox, el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "no debe ponerse frente a un pelado (maleducado), no debe entrar al callejón de los trancazos (golpes)".

"Pareciera que el Gobierno tiene temor de responder a los candidatos republicanos y, en particular a Donald Trump, porque piensa que pudiera ganar el empresario, primero la candidatura de su partido, y después la Presidencia de Estados Unidos", declaró.

