29, Febrero, 2016 29, Febrero, 2016 9:38 a.m. 9:38 a.m.

EL GOBIERNO DE BACHELET FELICITO A LOS GANADORES CHILENOS POR MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACION HISTORIA DE UN OSO

El gobierno chileno felicitó hoy a Gabriel Osorio y Patricio Escala, director y productor, respectivamente, de "Historia de un Oso", el cortometraje de animación que anoche fue galardonado en Hollywood como el primer filme del país ganador de un Óscar. "Historia de un oso" narra la historia de un papá oso que, a través de un diorama, recuerda cómo fue secuestrado por unos uniformados, alejado de su esposa y su hijo y forzado a trabajar en un circo. "Felicitamos sinceramente al director de 'Historia de un oso' Gabriel Osorio, a su productor Patricio Escala y a todo el equipo de Punkrobot por este importante reconocimiento", dijo en un comunicado el ministro de Cultura, Ernesto Ottone. "¡Qué alegría este primer Oscar para el cine chileno! Si bien en el pasado hubo otros chilenos que ganaron esta estatuilla, esta es la primera vez que la recibe un equipo que vive y trabaja en nuestro país", destacó Ottone en el comunicado, difundido durante la madrugada en el país austral. "Ya lo habíamos dicho antes: estar nominado ya era un gran reconocimiento, pero el ganarle a gigantes como Pixar nos debe llenar de orgullo y es un potente impulso para nuestro cine", añadió. "Historia de un oso", un emotivo relato de diez minutos de duración se impuso en la carrera del Óscar en la categoría Mejor Cortometraje Animado a "Prologue", de Richard Williams e Imogen Sutton; "Sanjay's Super Team", de Sanjay Patel y Nicole Grindle; "We Can't Live without Cosmos", de Konstantin Bronzit, y "World of Tomorrow", de Don Hertzfeldt. Para el ministro chileno de Cultura, "es una alegría haber sido parte de una red de apoyo que comenzó con el fondo audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y olas Artes (CNCA) que esta historia ganó en 2010, cuando el proyecto se llamaba 'La Maleta'". Según Ottone, este Oscar corona el éxito que el cine chileno ha tenido en diversos festivales de cine en los últimos tiempos: los premios en la Berlinale de hace una semana y la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera de la película "No", de Pablo Larraín, en 2012. Si bien "Historia de un Oso" se enmarca en la ficción, tiene un trasfondo histórico, basado en el exilio del director durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). "Quiero dedicarlo a todos los que nos han apoyado desde Chile y, especialmente, quiero dedicarlo a mi abuelo, quien inspiró esta historia, y a todos los que sufrieron en el exilio como él", manifestó Gabriel Osorio tras recibir la estatuilla del Óscar. Desde su estreno en el Festival de Annecy, en 2014, "Historia de un Oso" ganó en el Festival Animamundi de Brasil las categorías "Mejor Cortometraje Infantil" y "Mejor Dirección de Arte" y en el Festival Alucine Latin Film & Media Arts de Canadá, recibió un premio por "Mejor Animación". También ganó el premio como mejor cortometraje de animación en el Cleveland International Festival y recientemente ganó los premios del público y del jurado en el Short List Film Festival, organizado por la revista especializada The Wrap. GLOBOVISION