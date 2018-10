29, Febrero, 2016 29, Febrero, 2016 9:51 a.m. 9:51 a.m.

EMMA CORONEL DENUNCIÓ EL MALTRATO QUE RECIBE EL CHAPO

None

Emma Coronel Aispuro, actual pareja de Joaquín El Chapo Guzmán, presentó otra queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que denuncia el maltrato que recibe el capo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al no permitirle dormir ni descansar, lo cual haempeorado su estado de salud. Acusó a las autoridades que permiten este trato de atentar en contra de la vida del líder del Cártel de Sinaloa, toda vez que el no permitirle dormir le ha ocasionado hipertensión arterial, que podría derivar en un infarto o underrame cerebral. En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Emma Coronel dijo que el pasado viernes la CNDH le informó que podría visitar a su esposo, por lo que tomó el primer vuelo y pudo ingresar al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, en donde estuvo sólo 20 minutos. Dijo que a El Chapo le prohibieron tocarla y le ordenaron hablar solo lo indispensable, pero ella lo abrazó y le preguntó su estado actual, a lo que su esposo de inmediato respondió que muy mal porque no lo dejan dormir y su estado nervioso es alterado. “¿Cómo estás?” le preguntó Emma Coronel a El Chapo. – No he podido descansar me siento muy mal, no salgo a ningún lado no hago ninguna actividad, todo el día me están vigilando, no me importa no quiero hacer nada, yo lo único que quiero es descansar, me siento mal de salud -respondió el narcotraficante a su esposa. Tomado de: Diario 24 horas