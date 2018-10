DONALD TRUMP ASCIENDE EN LA INTENCIÓN DE VOTOS DEL SUPERMARTES

Según el último sondeo de CNN/ORC, con el apoyo de un verdadero ejército de votantes externos, el empresario inmobiliario trepa hasta el 49% de los votos dentro de la interna del Partido Republicano, más de 30 puntos por encima de su inmediato seguidor: Marco Rubio, que alcanza apenas un 16%. El otro precandidato en carrera, Ted Cruz, obtendría el 15%. Finalmente, Ben Carson aparece con un 10% y el gobernador del estado de Ohio, John Kasich, con un 9%.

El multimillonario sabe que depende de los electores independientes, por lo que el sábado, durante un acto en Tennessee, llamó a sus partidarios a acudir a los centros de votación. "¡Levántense, vayan a las urnas, y voten! Les prometo que recordarán esta noche y dirán que fue una noche muy importante. Una noche muy importante en sus vidas", los alentó.

Según consignó la CNN, Trump les pidió que emitan sus sufragios aún si estaban al borde de la muerte o si sus mujeres los estaban por dejar. "El martes tendrán un gran día", insistió.

Entre los republicanos, Alaska, Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia distribuirán este martes 595 delegados, casi la mitad de los 1.237 necesarios para obtener la nominación. Es por esto que, tal como señaló The Washington Post, los resultados de la encuesta de CNN/ORC deberían "aterrorizar" a los líderes del partido: un amplio triunfo del magnate lo dejaría al borde de la nominación.

"En este momento, Donald Trump tiene un enorme impulso. Si continúa con ese impulso y se abre paso en todas partes con fuerza y gana el Supermartes, fácilmente podría ser imparable", advirtió Cruz, quien aspira a ganar este martes el estado de Texas, por donde es senador nacional.

En cambio, no está claro dónde Rubio podría lograr una victoria, algo clave para el legislador de origen cubano debido a que aún no obtuvo ningún triunfo en los cuatro estados en los que ya se celebraron primarias. Su apuesta fuerte es Florida, su propio distrito, pero para eso recién deberá esperar hasta el 15 de marzo. "Si Cruz no gana en Texas, el juego para él se terminó. Rubio no tiene que ganar, pero Cruz tiene que hacerlo", consideró el consultor político republicano Phillip Stutts.

Marco Rubio, Donald Trump y Ted Cruz, principales precandidatos del Partido Republicano

El sondeo, en números

—Entre los graduados universitarios, Trump obtiene un 46%, ante un 19% de Rubio y 13% de Cruz.

—El magnate también domina en los suburbios republicanos, con un 51%. Le siguen Rubio y Cruz con un 16% y 13%, respectivamente.

—Trump también cosecha una amplia victoria entre los republicanos menores de 55 años: 50% ante el 17% del senador de Florida y el 14% del de Texas.

—El apoyo entre los más ricos del país se distribuye del siguiente modo: 50% para Trump, 16% para Rubio y 15% para Cruz.

Llegó el día. El famoso Supermartes de primarias definirá gran parte del futuro político en Estados Unidos, en medio de una campaña signada por el protagonismo del magnate Donald Trump, quien no para de ascender en las encuestas luego de sus contundentes triunfos en New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.