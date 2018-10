DEMANDAN POR FRAUDE A DONALD TRUMP

8:59 a.m.

Un tribunal de Nueva York ha rechazado el archivo de una demanda por fraude contra Donald Trump y su malograda Universidad Trump, según informó hoy la Fiscalía, queEl caso, que ha sido esgrimido en contra del empresario por otros aspirantes a la candidatura republicana a la Casa Blanca, podrá seguir adelante gracias a esa decisión de la corte. "Esperamos poder demostrar en un tribunal de justicia que Donald Trump y su farsa de universidad con fines de lucro defraudaron a más de 5.000 consumidores por millones de dólares", dijo en un comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.que supuestamente no se correspondía con la realidad. "La decisión de hoy es una clara victoria en nuestros esfuerzos para hacer responder a Donald Trump y la Universidad Trump por defraudar a miles de estudiantes", señaló Schneiderman, que inició el caso en 2013. Trump puso en marcha el proyecto en 2005 y lo cerró en 2010, cambiando su nombre por el dedado que no contaba con una licencia de universidad.y ha sido objeto de otras demandas por fraude en California, que también afirman que las promociones de Universidad Trump estaban llenas de promesas vacías El caso ha sido utilizado en las últimas semanas por otros aspirantes a la candidatura republicana para atacar a Trump y la decisión de la corte ha coincidido hoy con el llamado supermartes, la cita electoral más importante del proceso de primarias. Trump se defendió ayer en Twitter asegurando que la Universidad Trump tiene un "porcentaje de aprobación" por parte de sus alumnos del 98 % y que podría haber llegado a un acuerdo para cerrar el caso, pero que no lo hizo "por principios". END