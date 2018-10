EX PAREJA DE EVO MORALES PRESENTARÁ AL HIJO QUE TIENEN EN COMÚN

El hijo del presidente boliviano,, y la empresaria, estáde todo lo que está sucediendo sobre su caso y, afirmó este martes una familiar de la madre. Una de las tías de Zapata,, que fue la primera en afirmar hace unos días que el niño -llamado- está vivo y no muerto como afirmaba Morales, declaró ante varios canales bolivianos de televisión que su sobrina "" para hacer la presentación del menor, que tiene. ". En ese momento el niño va a hablar porque no es un pequeño que no se ubica, tiene más edad. El niño ha hablado, sabe todo lo que está sucediendo, pero ya verán en la prensa internacional", dijo Guzmán. La familiar de Zapata hizo las declaraciones en lade La Paz donde se encuentra detenida su sobrina desde el domingo, tras ser acusada por una jueza de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Otra joven familiar, que no fue identificada, declaró en el mismo lugar que Zapatapor ninguna autoridad para presentar al menor en algún plazo, ya que ella "". "Lo único que queremos dejar en claro es que ahora el apoyo hacia Gabriela, de parte de la familia, es. Vamos a llegar con ella hasta el final. Lo único que voy a decir es que", declaró la joven que acompañaba a Guzmán. La posición de la familia se conoció poco después de que el Gobierno hiciera conocer por medio del ministro de Defensa, el abogado, que Morales ha presentado una demanda ante un juez para que Zapata presente al niño en el plazo de. "En los últimos días ha salido la versión de que el hijo del presidente Evo Morales estaría vivo y si esta versión, a la que no le damos valor ni credibilidad, fuera cierta, eso implica una gran (vulneración) del Código del Niño, Niña y Adolescente", agregó. Ferreira consideró que si el niño está vivo se le impidió el contacto con su padre, sufrió de "" y se incurrió en una violación de las normas de protección de menores. Morales pidió el lunes, en una declaración ante los medios, que los familiares de Zapatade que en 2007 su ex pareja le informó que el niño estaba enfermo y falleció poco después de nacer.Esa explicación implica que el gobernante creyó sin más a Zapata cuando esta le dijo que el niño había muerto, pero no lo comprobó ni acudió al velatorio ni al entierro del bebé, por lo que la oposición y gran parte de la sociedad boliviana han acogido esa versión con escepticismo. La relación de Morales y Zapata, en medio de la campaña del referendo sobre la reelección del mandatario, quien reconoció que mantuvo ese noviazgo, aunque aseguró que no veía a la mujer desde 2007 y que el bebé había fallecido. La Fiscalía investiga denuncias de que Zapata, con el apoyo de una funcionaria que es su mejor amiga y también fue detenida,, la antigua entidad de apoyo a la Primera Dama, un cargo ahora desierto debido a la condición de soltero de Morales. Hasta la semana pasada,, que en los últimos años suscribió al menospara construir por invitación directa, tras descartarse licitaciones, obras por valor de. Tomado de: Infobae