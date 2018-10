CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE.UU PRETENDE REUNIRSE CON TRUMP

La oficina del presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, se puso en contacto con la campaña del magnate Donald Trump para abordar la agenda del partido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, anunció hoy el equipo del legislador. Aunque también es probable que el líder republicano del Congreso se ponga en contacto con otros precandidatos, la victoria abrumadora de Trump este martes en siete de los once estados que se disputaban los republicanos en esas elecciones primarias lo ha consolidado como el favorito de cara a la nominación presidencial de su partido. "Nosotros hemos escuchado a la campaña, pero los dos todavía no han hablado. Esperamos que el presidente pueda ponerse en contacto con todos los candidatos restantes pronto para hablar de nuestros esfuerzos para construir una agenda política conservadora audaz para 2017", dijo el portavoz de Ryan, Brendan Buck., ya que Trump ha basado su campaña en alejarse del aparato al que ellos pertenecen. Ryan, que como presidente de la Cámara baja copresidirá la convención de la nominación republicana en julio, ha dicho que va a apoyar a todo aquel que se perfile como candidato. Sin embargo, el legislador también rechazó la postura del multimillonario cuando este fin de semana se negó a condenar el respaldo que recibió por parte del exlíder del grupo supremacista Ku Klux Klan (KKK) David Duke. "Trato de permanecer fuera de los altibajos de las primarias, pero también he hablado cuando veo algo que va en contra de lo que somos como partido y como país", aseguró Ryan esta semana a los periodistas al respecto. "Si una persona quiere ser el candidato del partido, no puede haber evasión y ni juegos. Deben rechazar cualquier grupo que cause o se construye sobre la intolerancia", dijo. END