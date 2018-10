BEN CARSON SE RETIRA DE LAS PRIMARIAS REPUBLICANAS

2:10 a.m.

El republicano estadounidense Ben Carson terminó oficialmente su campaña para la nominación presidencial de cara a las elecciones que se celebrarán en noviembre de este año.

Carson, neurocirujano retirado, fue uno de los favoritos pero su campaña se estancó en los últimos meses, tras un malo desempeño en cuestiones de política exterior y algunas dudas sobre su pasado. Carson no ha dicho a cuál de los candidatos restantes piensa apoyar en la carrera por obtener la nominación del Partido Repúblicano. "Hay mucha gente a la que le gusto, pero no me va a votar", dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora, cerca de Washington. Tras recibir una ovación del público Carson, de 64 años, dijo que seguirá "participando intensamente en intentar salvar la nación". Tomado de: BBC Mundo.