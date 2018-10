LULA DA SILVA LLORÓ ANTE SUS SEGUIDORES

Luiz Inacio Lula da Silva aseguró que presentará batalla desde las calles AFP

Vestido de rojo y con la estrella de su partido en el pecho, Lula dio un emocionado discurso en la noche del viernes AFP

Lula llegó a las lágrimas al recordar su mandato AFP

"Estoy vivo y soy más honesto que ellos", dijo Lula AFP

"Me sentí prisionero hoy de mañana", había asegurado el ex presidente, de 70 años, en su primera comparecencia pública AFP

"Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo", enfatizó el ex mandatario AFP

Un desafianteaseguróa quienes quieran derrotarle,de la vida política del ex presidente de Brasil, que comenzó con la policía llevándole a declarar forzadamente por el megafraude a Petrobras. Vestido de rojo y con la estrella de su partido en el pecho, Lula dio unen la noche del viernes donde exhibió el carisma y combatividad que le dieron fama mundial, y hastaal recordar los logros sociales de su mandato (2003-2010).", afirmó animado por los centenares de simpatizantes que abarrotaban el Sindicato de bancarios. Y agregó: "". Las fuerzas de seguridad allanaron la mañana del viernes la casa del ex mandatario a pedido de fiscales que investigan si tanto él como su familia recibieron favores de grandes empresas constructoras.La policía allanó también las oficinas del Instituto Lula y casas de familiares y socios de Lula. "", había asegurado el ex presidente, de 70 años, en su primera comparecencia pública del día tras prestar testimonio ante la policía federal." a la justicia, sostuvo ante decenas de correligionarios en la sede nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda). Los fiscales "", dijo Lula, que estimó ser víctima de un "". "", pero "", prometió. Poco después, su ahijada política, la presidente, salió en su defensa rodeada de 12 ministros. La mandataria, amenazada de impeachment por maquillaje de las cuentas públicas e investigada por el tribunal superior electoral por financiación ilegal de su campaña a la reelección, manifestó su "" con la "" de Lula a declarar. El ex presidente continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de Rousseff y del PT. Tomado de: Infobae