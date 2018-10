05, Marzo, 2016 05, Marzo, 2016 3:22 a.m. 3:22 a.m.

HIJA DE EL CHAPO GUZMÁN DIO DECLARACIONES

None

El Chapo Guzmán fue traicionado por su socio y compadre Ismael Zambada, El Mayo, quien lo citó a un hotel de Mazatlán, cuando cayó preso en febrero de 2014, mientras que el gobierno de México incumplió el pacto que tenían con el líder del cartel de Sinaloa, asegura Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija mayor de Joaquín Guzmán Loera. “Nosotros pensamos que sí fue él, mi hermano Archivaldo y yo, se nos hizo mucha coincidencia que una persona que no saben quién fue, encontró una persona armada allá adentro’’, explicó ella. Y agregó: “Mire en este negocio no hay amistades, como mi papá siempre nos ha dicho cuídense entre ustedes, no confíen en nadie y entre ustedes se tienen que cuidar’’, señaló . En una serie de entrevistas que ofreció al diario británico The Guardian, la primera que da a un medio, Guzmán Ortiz acusó a políticos mexicanos y ex socios de su padre de haberlo traicionado, incluso después de que él financió una importante campaña electoral a cambio de impunidad. Guzmán Ortiz reveló que su padre estuvo en dos ocasiones en Estados Unidos, tras la fuga que protagonizó en julio de 2015 del penal Altiplano en 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros. Y que funcionarios mexicanos lo ayudaron a cruzar la frontera para visitar a su familia. “Mi padre no es un criminal. El gobierno es culpable “, dijo. Guzmán Ortiz, de 39 años, que mantuvo diversas conversaciones con periodistas deThe Guardian con el beneplácito de El Chapo, de 61 años. Explicó que la última visita fue a fines del año pasado y que incluso estuvo en su casa de California, donde vive con sus cuatro hijos. Aunque no detalló como logró cruzar. “Yo le pregunté lo mismo, créame. Lo único que sé es que mi padre le encargó a su abogado que entregara algunos cheques para campañas (políticas) y pidió que se le respetara”, señala, al tiempo que indica que su familia está considerando publicar copias de esos cheques junto con los nombres de funcionarios y políticos que los aceptaron. “Si hay un pacto, no lo respetan. Ahora que lo han capturado dicen que es un criminal, un asesino. Pero no decían eso cuando pedían dinero para sus campañas. Son unos hipócritas”, asevera la hija del traficante. Al día siguiente de la fuga de El Chapo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tachó lo sucedido como una “afrenta” para el país y anunció una “investigación a fondo para determinar si ha habido servidores públicos en complicidad o involucrados” en la huida. La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) ofreció una recompensa de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) por cualquier información que condujera a su captura. Guzmán fue recapturado el 8 de enero de este año, tras siete meses de haberse fugado. El Chapo logró notoriedad internacional tras su primer fuga de prisión en 2001, cuando huyó de la cárcel de Puerto Grande, en Guadalajara, oculto en un carro de la lavandería. En aquella ocasión permaneció más de una década con paradero desconocido para las autoridades, que le recapturaron en febrero de 2014. Tomado de: Diario 24 horas