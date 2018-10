06, Marzo, 2016 06, Marzo, 2016 4:20 a.m. 4:20 a.m.

CHINA EMPRENDE UNA REFORMA HISTÓRICA DEL EJÉRCITO

El Gobierno chino ha acordado realizar este año una reforma a gran escala de sus Fuerzas Armadas. Según lo previsto, el Ejército Popular de Liberación, que emplea a 2,3 millones de personas, será más afectivo y estará más capacitado para la defensa del país. "China está dejando de ser simplemente un país grande para ser un país grande y poderoso, por lo que la defensa y el desarrollo militar se sitúan en una nueva e histórica etapa de su evolución", anunció el presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión de funcionarios militares en Pekín celebrada el pasado noviembre. Los expertos de la agencia Bloomberg han analizado el plan estatal para la reforma militar en China. Estos son los principales cambios que verá el Ejército Popular de Liberación en 2016: El crecimiento del presupuesto militar se estancará El crecimiento del presupuesto militar aprobado por Pekín para el 2016 supera solo en un 7% o un 8% los índices correspondientes al año pasado. Estas cifras se deben a la ralentización del crecimiento de la economía china en general, ya que los gastos para la Defensa en China coinciden con el ritmo de crecimiento de la economía nacional. Este año, el Gobierno chino espera un aumento del PIB de únicamente un 6,5% o un 7%, por lo que las inversiones al Ejército no superarán un 8%, según los anunciado. No obstante, lo más probable es que China destine a la reforma militar actual una cantidad de dinero superior, considera el grupo experto del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Reducción del número de empleados Se planea reducir hasta 300.000 empleos en el Ejército hasta el fin del año 2016. Se trata de trabajos no relacionados directamente con el combate, como cocineros, médicos, periodistas, cantantes y bailarines acreditados por la Defensa china. Además, Pekín quiere disminuir el número de tropas de infantería pero contratar a más pilotos, marineros, soldados de fuerzas especiales y operadores de vehículos no tripulados. Reforma del sistema administrativo Todas las unidades del Ejército serán dirigidas desde un único centro de mando. Los siete distritos militares existentes actualmente en China serán reorganizados en cinco nuevos distritos, cada uno de ellos encabezado por un nuevo jefe. El Ministerio de Defensa será dividido en 15 nuevos departamentos que, a su vez, serán controlados por la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China. Según Bloomberg, el presidente Xi Jinping no planea entregar funciones de control del Ejército al Gobierno del país. Aumento de gastos para la presencia militar en Asia oriental La tensa situación en la región del mar de la China Meridional, donde coinciden los intereses de varios países, ha llevado a Pekín a incrementar la inversión para las operaciones militares en la zona. El Gobierno chino percibe el aumento de su presencia militar en la región como una medida forzosa, causada por la actuación de la Flota de EE.UU. en las aguas de la mar de la China Meridional. A principios de esta semana, la Marina de EE.UU. envió a las aguas en disputa en el mar de la China Meridional un grupo de ataque de portaaviones integrado por el portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz USS John C. Stennis, los cruceros Antietam y Mobile Bay, los destructores de misiles Chung Hoon y Stockdale, y el buque insignia de la 7.ª Flota de EE.UU., el buque de guerra Blue Ridge. RT