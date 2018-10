06, Marzo, 2016 06, Marzo, 2016 4:54 a.m. 4:54 a.m.

EL SALVADOR: DOCENTES RECHAZAN EL PLAN DE PENSIONES DEL GOBIERNO

Varias gremiales de profesores miembros de la Intergremial de Trabajadores de Educación, entre ellas Bases Magisteriales, Simeduco, Sedesa, Siandes 21 de Junio y Sinedmes, rechazaron la propuesta del sistema mixto de pensiones propuesto por el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén y se preparan para mostrar su descontento la otra semana. El secretario general de Simeduco, Francisco Zelada, subraya que el proyecto de reforma de pensiones que ha presentado el Gobierno ante la Asamblea Legislativa “es para saquear las pensiones de los trabajadores”; mientras Paz Zetino Gutiérrez, de Simeduco, sostiene que el proyecto del Ejecutivo “no es una solución estructural al problema de las pensiones”. Zetino Gutiérrez informó que el viernes 4 de marzo se reunieron los secretarios de esas gremiales y también de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym) y del sindicato de la Asamblea Legislativa, para ponerse de acuerdo en lo que según dijo será “la primera demostración de fuerza y de rechazo” contra la iniciativa gubernamental. Anuncian marcha Ante el rechazo al sistema previsional mixto el jueves 10 de marzo realizarán una marcha que iniciará a las 8:00 a.m. en la plaza ubicada frente a la Catedral Metropolitana. De allí partirán rumbo a la Asamblea Legislativa. “Es con el objetivo de que los diputados de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa escuchen el clamor y descontento del sector de los trabajadores por no haber escuchado nuestro interés sobre el tema previsional”, afirmó el secretario de Bases Magisteriales. Gutiérrez sostiene que con ese proyecto el gobierno lo que haría es postergar un problema, pero lo que se debería de hacer es aprovechar la coyuntura para crear una nueva institucionalidad alrededor de este tema. “Nosotros estamos proponiendo la creación del Instituto de Previsión Social, que sea un ente (autónomo) exclusivo para el manejo del tema de pensiones, donde en el consejo directivo que lo va a administrar esté representado el sector trabajador, el sector empleador, el sector de jubilados y el Estado por ser el garante de la seguridad social”, sostuvo. La instancia que proponen los profesores buscaría, de acuerdo a las palabras de Zetino Gutiérrez, que el gobierno “no meta mano a cada rato sobre nuestros ahorros; pero también no seguir pagando un alto costo a las AFP en concepto de comisión por administración de los fondos. Francisco Zelada, secretario general de Simeduco, detalló que la propuesta de pensiones que sale del sector docente contempla que se incluya a las personas que trabajan por cuenta propia y a los compatriotas en el exterior. “Ese instituto tendrá el principio de solidaridad y también establece que tenga un techo y un mínimo. El techo mínimo de las pensiones que proponemos es de $780 dólares, una pensión que alcance para cubrir la canasta básica del mercado”, explicó Zelada. Los educadores también plantean que se reduzca las pensiones que se otorgan a ex funcionarios que han fungido en cargos durante poco tiempo, entre ellos ex presidentes, ex vicepresidentes y ex magistrados. Zelada dijo que el proyecto del sector docente ya fue entregado a cada fracciones en la Asamblea Legislativa y el jueves lo darán a cada diputado, tras lo cual espera que los legisladores los escuchen y tomen en cuenta sus planteamientos. Luchan por mejora salarial Los educadores tampoco quitan el dedo de la demanda de mejora salarial que no ha concretado el Gobierno tanto a ellos y a los empleados administrativos de esa cartera de Estado. Los primeros buscan que se complete el incremento de 50 % que les prometió el ministro Carlos Canjura al inicio de su gestión, y los segundos piden el aumento de 8 % que también les prometieron el año pasado. Paz Zetino Gutiérrez, del sindicato Bases Magisteriales, sostuvo que la mesa técnica que se estableció con el Ministerio de Educación hace unos ocho días para ver primero el incremento, aún no tiene resultados. EL SALVADOR.COM