CASO "LAVA JATO" PODRÍA IMPEDIR CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE LULA DA SILVA

AFP

Anuncio e indagatoria

El procurador de Brasil, Carlos Fernando Dos Santos, afirmó en conferencia de prensa que "hay 39 páginas de pruebas" contra el ex mandatario.

Luiz Inácio Lula da Silva podría ver impedida su aspiración de presentarse nuevamente como candidato presidencial en 2018 si finalmente es blanco de una acción civil porque tiene como uno de los castigos laEl dos veces mandatario brasileño entre 2003 y 2010 podría ser acusado en este proceso en caso de que se compruebe que las empresas contratistas involucradas en el esquema dedepagaron losde una finca cuya propiedad se le atribuye en el municipio deubicado en el estado deEstas refacciones habrían sido abonadas a finales de 2010, cuando Lula todavía era jefe de Estado, lo que representaDentro de Lava Jato, ya están en cursoacciones por conducta impropia de funcionario público, con pedidos para que se decrete lacontra los acusados, según publica el periódicoAlgunos integrantes del Ministerio Público Federal brasileño ya están considerando la posibilidad de que Lula sea blanco de una causa de este tipo, en el ámbito de la 24.ª fase de la Operación Lava Jato, en la cual son investigados supuestos actos deligados a propiedadesEn sus declaraciones, la defensa y los aliados de Lula han buscadolas situaciones relativas al lugar cuestionado en el período en el cual el ex presidente del gigante sudamericano ejerció su mandato. Dentro de su pedido al Supremo Tribunal Federal, los abogados de Lula alegarán que el inmueble en la mira fue comprado poren octubre de 2010 para usodel político, pero que este último recién se enteró de la adquisición enla máxima autoridad política de Brasil."Quiero decirlo bien alto:dijo el ex presidente de Brasil durante la fiesta del 36° aniversario de su partido, realizada el pasado 27 de febrero en Río de Janeiro. Brasil amaneció el viernes pasado con la noticia bomba del allanamiento de la casa de Lula en Sao Bernardo do Campo, al sur de San Pablo. Hasta allí fue a buscarlo lapara llevarlo a declarar en la causa que investiga el juez Sergio Moro. El ex presidente brasileño declaró duranteen una oficina de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo. Y tras esto se dirigió hasta las oficinas del Partido de los Trabajadores (PT) en la capital paulista, donde lideró un congreso de emergencia.Hay evidencia de que recibió dinero de Petrobras. Vamos a seguir la investigación lo más silenciosamente posible.para llevar a muchas personas a la Justicia", sostuvo. Dos Santos concluyó:Esto es apenas otra fase más en la causa de Lava Jato, en la cual estamos actuando sobredetectados en laTomado de: Infobae