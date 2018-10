07, Marzo, 2016 07, Marzo, 2016 6:07 a.m. 6:07 a.m.

ABOGADO DE EL CHAPO CONFIRMA QUE CONSIGUIERON AMPARO PARA DEJARLO DORMIR

José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, dijo que ganaron un amparo para que dejen dormir al capo en el Altiplano, sin embargo, aún no conocen las condiciones de la suspensión. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana, señaló que este lunes visitará al líder del cártel de Sinaloa para confirmar que ya lo estén dejando dormir. Detalló que el sábado se promovió el amparo, por lo que el contenido de la suspensión todavía no lo conocen. “No me supieron explicar como le otorgaron la suspensión”, dijo. En otro tema, Refugio Rodríguez aseguró que Rosa Isela Guzmán, quien dijo ser hija de “El Chapo”, le habló para solicitarle asesoría pues se siente perseguida por las autoridades. “Me habló para pedirme apoyo, que la asesorara, que se sentía perseguida, y defendiendo su posición de hija de Joaquín. “Yo le dije que no la podía asesorar porque existía un conflicto familiar y yo no podía adoptar”, apuntó el abogado. Tomado de: SDP Noticias