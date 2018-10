08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 1:30 a.m. 1:30 a.m.

FAMILIARES CHINOS DE PASAJEROS DEL VUELO MH370 PROTESTAN CONTRA MALAYSIA AIRLINES

Familiares de los pasajeros chinos a bordo del vuelo MH370, desaparecido hace hoy dos años, protagonizaron este martes diversas protestas por la capital china para pedir a la compañía Malaysia Airlines y al Gobierno malasio respuestas sobre sus allegados. A la entrada del principal santuario budista de Pekín, el templo del Lama, una treintena de familiares expresó a los periodistas allí convocados su petición de que el caso siga abierto hasta que se resuelva el misterio. "No deben parar la búsqueda ni la investigación", instó una familiar, apellidada Lui, a Efe, sin dejar de sostener una pancarta en la que se podía leer "Que (nuestros familiares) vuelvan sanos y salvos". Para muchos de estos familiares, el Gobierno de Malasia y la aerolínea esconden la verdad. "Han sido dos años de mentiras", denunciaba otro de los afectados, Zhong Yongli, ante los medios, mientras la policía seguía de cerca la escena. Como ocurrió durante el primer aniversario de la desaparición del avión, el número de agentes de policía en el famoso templo pequinés superaba al de familiares, si bien en esta ocasión no se produjeron empujones y las autoridades dejaron que los afectados pudieran expresar sus quejas. No obstante, los agentes solicitaron a periodistas que se identificaran y les situaron en una supuesta zona de prensa, que separaba a los medios de los afectados por diversas vallas y un cordón policial. Tras transmitir su enfado por la gestión del caso, algunos familiares chinos entraron al santuario a rezar por sus allegados. "Después de dos años, (las autoridades) no han llegado a ninguna conclusión, así que creemos que nuestros allegados están vivos", afirmó en declaraciones a Efe la madre de uno de los 153 pasajeros chinos del MH370. El grupo de ciudadanos se dirigió por la tarde a la oficina de Malaysia Airlines en Pekín con la intención de escuchar una rueda de prensa sobre el caso que estaba programada en Kuala Lumpur, pero no lo consiguieron y decidieron ir a reclamar a la embajada de Malasia. Fuente: El Nuevo Diario