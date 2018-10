08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 4:22 a.m. 4:22 a.m.

EL CHAPO GUZMÁN YA NO SERÁ DESPERTADO CADA 4 HORAS GRACIAS A AMPARO

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ya no será desperado cada cuatro horas para que le pasen lista en el Altiplano, pues este procedimiento se hará cada 6 horas, gracias al amparo que le otorgó un juez federal. Además, el líder del cártel de Sinaloa podrá convivir con otros reos y también se reunirá hasta por hora y media con abogados y familiares, informó su defensor legal José Refugio Rodríguez. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, comentó que este lunes visitó a Guzmán Loera y pese a la determinación del juez solo pudo estar con él 30 minutos. No obstante, reiteró que la finalidad de esta medida era "la inaplicación del protocolo de seguridad". El abogado dijo que por un vacío en la ley, "el consejo técnico emitió un protocolo de seguridad, y ese protocolo de seguridad deriva en establecer medidas del pase de lista; y es el que ocasiona que Joaquín Guzmán no pueda dormir". Rodríguez dijo que se amplió el pase de lista sea cada seis horas, es decir, de las 23:00 horas a las 03:00, cuando antes era a las 01:00 horas, situación que se logró "gracias a la presión mediática". Indicó que con base en el artículo 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se determinó que el protocolo no es una ley, "y como no es una ley, es inconvencional". En cuanto al proceso de extradición a Estados Unidos, Rodríguez explicó que se sigue buscando una negociación en esa nación, en vías de establecer quién será el abogado; "mientras tanto estamos combatiendo la extradición", reiterando que la prioridad ahora es "la integridad física de Joaquín". Dejó claro que "nuestra posición no es mediática; nuestra preocupación es su integridad", pues ayer encontró, una vez más, a un Joaquín Guzmán Loera "deprimido, a un Joaquín Guzmán afectado psicológicamente afectado por el trato". Cuestionado sobre Rosa Isela Guzmán, supuesta hija de Guzmán Loera, el abogado negó haberla amenazado; "lo único que le dije cuando ella me llamó, es que, como hay un conflicto familiar, yo no podía agarrar partido (…) Lo que le dije es que cada quien es responsable de sus propios actos". Abundó que luego de hablar con Joaquín Guzmán de Rosa Isela, el capo "me pidió que buscará la forma de localizarla", sin embargo, no la pudo localizar. Tomado de: SDP Noticias