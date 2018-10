09, Marzo, 2016 09, Marzo, 2016 10:29 a.m. 10:29 a.m.

PETROLEO CIERRA CON $38.29 DOLARES EL BARRIL

Los precios del petróleo cerraron en neta alza el miércoles en Nueva York, en un mercado que borró largamente las pérdidas de la víspera y apoyado en una reducción de las existencias de gasolina en EEUU. A la espera de la próxima reunión de los grandes productores de crudo el precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en abril ganó 1,79 dólares a 38,29 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el precio más alto desde hace más de tres meses. El martes el barril de WTI para entrega en abril había perdido 1,40 dólares y cerró en 36,50 dólares. "La caída de las reservas de combustible (en EEUU) fue más marcada que la esperada por los inversores, esto verdaderamente sostuvo los precios", comentó Oliver Sloup, de la firma iiTrader.com. En la semana cerrada el 4 de marzo, las reservas de gasolina cayeron 4,5 millones de barriles, mucho más de lo previsto por los expertos de Bloomberg (-1,5 millones de barriles) y analistas de la asociación comercial American Petroleum Institute (API, que esperaban -2,1 millones). De su lado, las reservas de productos destilados (diesel, combustible para calefacción, queroseno, etc), disminuyeron en 1,1 millones de barriles, bastante más de lo esperado, pues la API preveía 128.000 barriles y los expertos Bloomberg, pronosticaban un aumento de 900.000 barriles. Estas cifras anunciadas por el Departamento de Energía (DoE) ayudaron a reducir al mínimo el aumento de las reservas de crudo, que alcanzó 3,9 millones de barriles, superando las previsiones de Bloomberg (+3,5 millones), pero menos que las expectativas de la API (+4,4 millones). En la medida en que el número del DoE sobre el crudo "estaba dentro del rango esperado, los precios del petróleo se recuperaron por un efecto de alivio", señaló por su parte Fawad Razaqzada, analista de City Index, luego de que la semana anterior el mercado sufriera un aumento mucho más fuerte de 10,4 millones de barriles. Paralelamente, la producción estadounidense parece entrar en fase de estabilización después de seis semanas consecutivas de declive. Subió hasta 1.000 barriles por día la semana pasada, llegando a 9,078 millones de barriles diarios. Estas cifras sin sorpresas permitieron que el crudo reanude su tendencia al alza, sobre todo porque, según Sloup, "realmente no hay umbral técnico antes de los 40 dólares por barril". END