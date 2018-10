KATE DEL CASTILLO CONCEDIÓ ENTREVISTA A THE NEW YORKER Y CUENTA COMO SE RELACIONÓ CON EL CHAPO

El proyecto

Sean Penn

Cacería de brujas

rompió el silencio y concedió sudesde la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa,, misma que está disponible desde este viernes en el portal del semanarioen ella, da su versión de los hechos y narra cómo se involucró con el narcotraficante. La actriz cuenta que recibió unde parte de gente cercana al capo en el, dos años después de los famosos tuits en donde dijo creer más en el narcotraficante “que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza”. En aquella ocasión, también escribió: “Señor Chapo,La gente del capo habría conseguido el teléfono de su padre, el también actor Erick del Castillo, y contactaron a su madre presentándose comoque querían a Kate para un proyecto. Al principio, ella habría contestado con poco interés, pero luego alguien se presentó como “”, y explicó que el capo de la droga, arrestado meses atrás, estaba interesado en una película biográfica y que estaba dispuesto apara ello debido a “su valentía”, a “su franqueza” y porquepor su trabajo enTambién, siempre de acuerdo con la versión de del Castillo-Negrete Trillo, el abogado que la contactó le hizo saber quedías después de lo publicado en Twitter en 2012, pero no pudieron conseguir alguna dirección. Años después, en 2015, Kate del Castillo tuvo la idea de hacer unapara desarrollar el guión de la película. “Aún estaba decidiéndome entre un documental y una película actuada”, aunque “El Chapo” quería una película de gran presupuesto, protagonizada por del Castillo, si bien no se sabe exactamente qué papel interpretaría. La entrevista aconsigna unaenviada a la actriz en 2014, donde Guzmán Loera le explica que tiene toda la libertad para hacer la película y alaba su calidad actoral. Finalmente, en enero de 2015, el capo de la droga firma de manera oficial un documento donde transfiere los derechos a la actriz.Fuede “El Chapo” de julio de 2015 cuando Kate del Castillo conoció al actor estadounidense, a través de un amigo en común, el productor argentino. Los productores y la actriz pensaban que si una figura de Hollywood se involucraba en el proyecto, tenían más oportunidades de que un gran estudio la filmara. Penn, sin embargo,y quiso hacer una entrevista. La gente de “El Chapo” lo convenció de aceptar la entrevista con Penn explicándole que era “”, que había actuado en la película 21 Gramos, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, y explicando que era también un activista que se había reunido con. Ambos actores viajaron de Los Ángeles a Guadalajara el 2 de octubre pasado en un vuelo charter que, de acuerdo con Kate del Castillo, costó, de los cuales Penn pagó una parte y ella el resto. En ese momento, Kate del Castillo no tenía conocimiento de que Sean Penn había llegado a un acuerdo con la revistapara publicar unsobre su encuentro con Guzmán Loera. Durante el encuentro que sostuvieron los tres personajes, recuerda Kate del Castillo,. El narcotraficante tenía curiosidad por saber qué tan popular era en Estados Unidos. Tras el encuentro, “El Chapo” llevó a la actriz a un cuarto con muchas camas. En algún momento,, por lo que le dijo: “amigo, sabes porqué estoy aquí y sabes que eres un hombre muy poderoso, que puede hacer el bien.”. Después de eso, el capo le respondió que él n, por razones de seguridad, y le agradeció por “”, para luego retirarse.Debido al cerco que el Etendió alrededor de la zona donde se encontraba el narcotraficante días después de ese encuentro, la entrevista oficial de Penn nunca se llevó a cabo de frente, y en diciembredonde se incluía un teléfono celular; el aparato contenía la famosadonde el narcotraficante responde a las preguntas de Penn. Sobre ladel artículo publicado por Penn en, dejó en claro que nunca sucedió el famoso episodio donde unosse disponían a revisar el vehículo en en que viajaban para encontrarse con "El Chapo", pero se arrepintieron al darse cuenta de que unestaba a bordo.Luego de la, sucedida el 8 de enero pasado, cuando la procuradora general de la República,, informó que el gobierno rastreó al narcotraficante debido a su comunicación con “”, Kate del Castillo, según sus propias palabras, “se quiso morir”. Al día siguiente,para conocer si ella era la actriz de la que habló el gobierno mexicano hablaba, mientras quede Sean Penn en su portal web,de lo planeado. Tras la publicación, la revista incluso, pero “ni siquiera les contestó" debido a que "estaba furiosa”.también habló con la actriz, quien explicó que lade del Castillo y suhan hecho que el gobierno “esté muy enojada con ella”. “”, expuso Olivier. En la parte final de la entrevista, Kate considera que se ha emprendido una “” en su contra, como demuestra el hecho de que sólo se han filtrado a los medios las conversaciones de “El Chapo” con ella, cuando. Además, encuentrala manera en que la prensa ha tratado la historia. “, y nunca mencionan que él quiera o admire a ‘El Chapo’”. Tomado de: SDP Noticias