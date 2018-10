12, Marzo, 2016 12, Marzo, 2016 5:10 a.m. 5:10 a.m.

MILLÁN SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES POR CRUELDAD ANIMAL

César Millán, conocido también como “el encantador de perros”, se defendió de quienes le acusan de supuesta crueldad animal en uno de los capítulos del programa “Cesar 911”. Según informa la agencia The Associated Press, dijo que el vídeo del ataque de un perro a un cerdo fueron puestos fuera de contexto. El entrenador indicó que ha usado la misma técnica para ayudar a caninos agresivos cientos de veces. El entrenamiento involucra hacer que el perro esté junto al animal que no le gusta para que los dos aprendan a convivir. El polémico capítulo mostraba a Simon, un bulldog terrier francés acostumbrado a atacar a otros animales, incluidos los cerdos mascota de su propietario. “Un pequeño clip del episodio fue compartido en Internet y mostraba a Simon persiguiendo a uno de los cerdos y arrancándole un trozo de oreja, provocando que sangrara”, indicó National Geographic Wild. “El cerdo que fue atacado por Simon fue atendido inmediatamente después, se curó rápidamente y no mostró signos duraderos de sufrimiento”, añadieron. Para dejar claro el contexto del ataque del perro al cerdo, César compartió un video completo en su web.