SE RETIRO DE LA CONTIENDA MARCO RUBIO

El senador de origen cubano Marco Rubio anunció este martes que abandona la carrera a la Casa Blanca luego de haber sufrido una gran derrota en las primarias de su estado natal, Florida. "Tras esta noche,, este año no estaremos en el lado ganador", admitió al anunciar su renuncia ante seguidores en Miami. "La política del resentimiento no sólo dejará un partido fracturado, sino también un país fracturado", aseguró Marco Rubio minutos después de que se conociera su derrota ante Donald Trump en las primarias de Florida, su propio estado. "Este año no vamos a ganar. Pero si bien este no fue el año de un mensaje positivo, sigo esperanzado, aún tengo fe en EEUU", afirmó Rubio luego de detallar cada uno de los puntos que lo diferencian con Trump. "", agregó. "Estoy agradecido con todos los que trabajaron para mí. A mi esposa, a mis cuatro hijos. Y quiero que sepan que seguiré todos los días buscando la forma de devolverles esta enorme deuda que tengo con ustedes. Dios es perfecto y tiene cosas planeadas para todos nosotros", afirmó.frente a un 26,6% de Marco Rubio, el senador nacido en Miami de padres cubanos. Los otros dos rivales, el senador por Texas Ted Cruz y el gobernador de Ohio, John Kasich, tienen un 16,4% y un 6,7%, respectivamente. INFOBAE