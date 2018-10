17, Marzo, 2016 17, Marzo, 2016 10:40 a.m. 10:40 a.m.

PETROLEO CIERRA CON $40.20 DOLARES

Los precios del petróleo aumentaron fuertemente el jueves para terminar en lo más alto del presente año en Nueva York, ayudados por un neto debilitamiento del dólar que se sumó optimismo sobre una baja concertada de la oferta entre grandes productores. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en abril, que ya había subido más de dos dólares el día anterior, ganó 1.74 dólares, a 40.20 dólares, en el New York Mercantile Exchange (Nymex), un nivel que no alcanzaba desde diciembre de 2015. Los precios fueron impulsados por una fuerte caída en el dólar y revivió el optimismo de que los productores lograrían un acuerdo el próximo mes para congelar la producción. En Londres, el crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo, de referencia en Europa, terminó en 41.54 dólares el barril, una ganancia de $1.21 (+3,0%) respecto del avance del miércoles. Bob Yawger, de Mizuho Securities USA, dijo que la gran razón de la manifestación de la fuerte suba fue las señales de la Reserva Federal exhibidas del miércoles, manteniendo las tasas de referencia y que incluye una escala más reducida para futuros aumentos de las tasas estadounidenses. Los movimientos de la Fed dejaron al dólar más debilitado ante las demás monedas principales por segundo día consecutivo, incidiendo en el crudo, que tiene su precio de referencia en la moneda estadounidense. "Se tiene un dólar débil hoy y la correlación inversa con el petróleo se va a explicitar en el crudo", dijo Yawger. La posibilidad de que se produzca la congelación de la producción en las conversaciones el día 17 Abril entre países productores de la OPEP y no OPEP continuó apoyando al mercado. END