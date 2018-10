MARCO RUBIO PODRÍA APOYAR A TED CRUZ

Los rumores sobre el posible apoyo de Rubio a Ted Cruz se intensificaron cuando un medio de prensa publicó que el senador por Florida se refirió a su colega texano como "el único conservador que queda en la carrera".

Donald Trump obtuvo la mayoría de los delegados por el partido republicano en las elecciones del 15 de marzo pasado en cinco estados, el contundente triunfo del magnate obligó a que Marco Rubio abandone sus intenciones presidenciales.

Colegas de ambos senadores aseguran que son buenos amigos en el Capitolio, que siempre tuvieron charlas y que se los vio juntos en muchas oportunidades compartiendo ideas, incluso durante la campaña.

Este jueves, Rubio volvió a trabajar en el Capitolio y declaró que no tenía "ningún anuncio que hacer por el momento", cuando le preguntaron por el posible apoyo a Cruz respondió que quizás haya novedades muy pronto.

"Es momento de evitar la nominación de Trump, por eso pienso que una fractura dentro del partido le haría un gran daño al movimiento conservador" dijo Rubio, y aclaró que no está interesado en ser el vice presidente de otro candidato ni gobernador de Florida.

Las alianzas, patrocinios y apoyos entre los candidatos no pueden esperar, la carrera sigue y los votantes quieren conocer la decisión de sus referentes.

Tras abandonar la carrera presidencial, el candidato Ben Carson decidió apoyar a Donald Trump ante la sorpresa de muchos, ahora todas las miradas están puestas en la decisión que tomará Marco Rubio.

Los principales desacuerdos entre los dos senadores radican en sus conceptos sobre el tema de la inmigración y política exterior donde es difícil que puedan unificar criterios.

Sectores y activistas conservadores ya presionaron a Rubio para que tome una decisión sobre su apoyo para reformular estrategias que permitan detener la nominación de Trump.

Varios rivales de Cruz dejaron a un lado sus críticas y se unieron en su favor para respaldar su campaña como es el caso del senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien dijo que elegir entre Cruz o Trump era lo mismo que elegir "entre ser envenenado o recibir un disparo".

El odio de Graham hacia Cruz fue tan evidente durante la campaña que en una oportunidad aseguró que "si alguien mata a Cruz en medio del Senado, y el juicio es ahí, nadie va preso".

Fueron muchas las frases lapidarias de Graham contra Cruz, sin embargo este jueves en otro ejemplo devolatilidad política el senador por Carolina del Sur anunció oficialmente que apoyará a Cruz y aportará a su fondo de campaña.

En cuanto a Marco Rubio, durante las primarias no fue tan terminante contra Cruz, aunque lo acusó en muchas oportunidades de mentiroso.

Los analistas dicen que si Trump es nominado y pierde, Marco Rubio y Ted Cruz pueden volver a la carrera presidencial para el año 2020. Por ese motivo muchos desalientan a Rubio del apoyo a quién puede ser un futuro rival nuevamente, pero los asesores del senador por Florida desestimaron esa especulación y la consideraron fuera de lugar.

"No quiere parecerse a Jeb Bush" dijo un miembro de su equipo de campaña, "cuando Jeb abandonó lo hizo sin credibilidad y su apoyo no significó nada, por eso creemos que no apoyó a Marco en Florida. No hubiese servido de nada, y nosotros tampoco lo queríamos de todas formas".

Por su parte, el equipo de Ted Cruz no confirmó ni negó el acercamiento a Rubio, aunque un asesor de Cruz dejó en claro que "el senador apreciaría el apoyo de Rubio" y agregó que "por supuesto es necesario charlar sobre varios puntos, pero si Lindsey Graham terminó por apoyar a Ted eso dice muchas cosas".

Tomado de: Infobae