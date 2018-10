18, Marzo, 2016 18, Marzo, 2016 4:38 a.m. 4:38 a.m.

PEPE MUJICA CREE EN LA INOCENCIA DE LULA DA SILVA

"Lo más importante es que Brasil salga de la crisis económica. Yo creo en su inocencia. Con semejante aparato de medios en Brasil, cómo voy a saber lo que pasa", aseguró José Mujica en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) argentina. El ex mandatario uruguayo inauguró hoy el ciclo lectivo 2016. En el evento, además, participó su esposa, la senadora uruguaya Lucía Topolansky. Lula da Silva atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera política. El ex presidente podría ir preso por corrupción. Contra él pesa un pedido de prisión preventiva que la Justicia debe autorizar. Lo acusan de ocultamiento de patrimonio, lavado de dinero, tráfico de influencia. Aye juró como jefe de gabinete de Dilma Rousseff pero sólo 40 minutos después del acto una medida cautelar de la Justicia dejó sin efecto su nombramiento. El Gobierno ya apeló, pero por ahora su desembarco en el Planalto está suspendido. Y como si fuera poco, esta noche la Policía de Brasil sumó un nuevo punto de investigación en su contra: una finca no declarada. Un borrador de escritura probaría que Lula da Silva también tiene una casa de campo investigada. El precio de venta se fijó en 800.000 reales (unos 400.000 dólares de la época) por la finca Santa Bárbara, donde Lula ha reconocido que suele pasar muchos fines de semana. La escritura es un borrador no firmado y con espacios en blanco, como por ejemplo, en la fecha exacta del mes de junio de 2012 en la que sería firmada la supuesta transacción, que se pagaría con una entrada de 200.000 reales (100.000 dólares) y otras tres cuotas mensuales por el mismo importe. Lula está siendo investigado por la Justicia tanto por la propiedad de esta finca como por la de un tríplex de lujo en la playa de Guarujá (San Pablo). Sobre la Argentina, Mujica aseguró que con el nuevo gobierno de Mauricio Macri, "hay una relación más abierta con Uruguay ". "En lo inmediato estamos fortaleciendo las relaciones. Quisiera que Argentina pudiera progresar. Si a la Argentina le va bien, a Uruguay le va fenómeno. Si a argentina le va mal, dios me libre... ", dijo y desató la risa de todos. INFOBAE