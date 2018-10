18, Marzo, 2016 18, Marzo, 2016 4:51 a.m. 4:51 a.m.

POLICÍA INVESTIGA SUPUESTA AMENAZA A HIJO DE DONALD TRUMP

None

Uno de los hijos del magnate y político estadunidense Donald Trump recibió un sobre con una sustancia sospechosa, pero los primeros informes indican que no es peligrosa, informaron hoy fuentes policiales. El Departamento de Policía de Nueva York informó hoy que un sobre con un polvo de origen desconocido fue recibido en el domicilio de Eric Trump en Nueva York anoche. Según fuentes de la investigación citadas por la cadena CBS, la sustancia blanca no parece peligrosa en un principio, aunque se estaban realizando las pesquisas. El envío incluía una carta en la que se amenaza a Trump con causar daños a sus hijos si el magnate no se retira de la carrera presidencial republicana. El sobre fue recibido en el domicilio de Eric Trump hacia las 19:15 del jueves (23:15 GMT) y fue abierto por su esposa, Lara, e inmediatamente alertó a las autoridades, informó CBS. Las mismas fuentes dijeron que el sobre tenía un matasellos del estado Massachusetts. En las investigaciones participan agentes del FBI. Esta mañana había policías haciendo guardia en el edifico en el que se encuentra la vivienda del hijo de Trump. Eric Trump, de 32 años, es el más joven de los dos hijos varones que tiene Donald Trump, el favorito para obtener la candidatura presidencial republicana con vistas a los comicios de noviembre próximo en Estados Unidos. Tomado de: Diario 24 horas.