PODRÍAN EXCLUIR A KEIKO FUJIMORI DE LA CARRERA PRESIDENCIAL

4:48 a.m.

None

El Jurado Electoral Especial (JEE) comenzó el proceso de exclusión de la candidata por la presidencia Keiko Fujimori por presunta violación de la Ley de Partidos Políticos.

El escrito legal asegura que "existen elementos suficientes para la apertura del procedimiento de exclusión" y los pedidos presentados contra la candidata se basan en un evento ocurrido el 14 de febrero en el Callao.

En ese acto el grupo "Factor K", un colectivo joven que trabaja por la candidatura de la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) entregó dinero a varios asistentes durante la campaña electoral y violó el artículo 42° de la Ley de Partidos Políticos.

El evento fue presidido por la candidata Fujimori y, según la ley, la convierte en partícipe del hecho.

La resolución número 008-2016-JEE-LC1, establece un día hábil al partido Fuerza Popular para que presente los correspondientes descargos en el proceso contra la candidata.

La eventual exclusión de Fujimori sacaría de carrera a la candidata que lidera todas las encuestas para la presidencia. Y sería la tercera, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sacara de la contienda al economista Julio Guzmán, quien estaba en segundo lugar en los sondeos, y al empresario César Acuña, el tercero en las encuestas.

Guzmán fue excluido por irregularidades internas de su partido en la elección de candidatos y Acuña por los mismos motivos que enfrenta ahora Fujimori: la entrega de dinero a sus eventuales votantes.

Previo a que se inicie el proceso legal, Fujimori dijo que "esperarían tranquilos la respuesta del JEE" y que los informes de fiscalización confirmaron la falta de evidencia para el pedido de exclusión.

La Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones señaló que la candidata "no realiza la entrega de dinero", quien lo hace es "un militante de Fuerza Popular".

"Han sido muy positivos para nosotros" sostuvo Keiko Fujimori en referencia a los informes del Jurado Nacional de Elecciones, "el primero indica de que no existen evidencias para pedir esta exclusión. Y el segundo señala claramente que yo no he entregado dinero a ningún participante ni a ningún ganador", afirmó la candidata desde el parque Campo de Marte, lugar de encuentro del Frente Popular.

Se sospecha que el dinero en cuestión fue proporcionado por un ex candidato al cargo de consejero regional de Callao.

Kenji Fujimori, el hermano de la candidata, enfrenta un proceso similar iniciado por la JEE con un pedido de exclusión y sus abogados se encuentran trabajando en los argumentos.

El informe confirma que el 12 de febrero pasado el congresista y candidato a se reelecto en su cargo, violó la Ley de Organizaciones Políticas al entregar 11 cascos para la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía.

Fue el propio Kenji Fujimori quien compartió una foto del evento en su cuenta oficial de Twitter.

Tomado de: Infobae