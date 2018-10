EL CHAPO GUZMÁN PODRÍA HABER ESTADO ENAMORADO DEL PERSONAJE DE KATE DEL CASTILLO

La actriz mexicana Kate del Castillo dijo ayer en una entrevista que el narcotraficante Joaquín el "Chapo" Guzmán"probablemente" estaba enamorado del personaje que ella interpreta en la telenovela "La Reina del Sur", lo que explicaría su interés en conocerla. "No creo que fuese necesariamente yo, Kate del Castillo. Probablemente estaba enamorado de Teresa Mendoza (su personaje en la serie). Habría que preguntarle. Creo que es un admirador", apuntó Del Castillo en una entrevista televisada con el canal ABC. La actriz también contó cómo fue su encuentro con el narcotraficante: "No sabía cómo reaccionar. Me besó en la mejilla y me abrazó. Sus ojos penetran como una daga. Da miedo porque es muy fuerte".

Del Castillo explicó que en un momento de la noche ella y el Chapo se quedaron a solas y que ella esperaba que fuese él "quien hiciese un movimiento" ya que "no tenía ni idea de cuáles eran sus intenciones". "Por mi cabeza pasó de todo. Esos segundos fueron cruciales para mí, lo pensé todo. Mi corazón latió con fuerza y saqué el valor para decírselo, le dije 'Eres un hombre poderoso. Puedes hacer algo bueno'. Estaba muriéndome por dentro. Pensé que si enloquecía no sabía qué iba a hacer. Creí que me desmayaba", explicó. Sobre por qué aceptó reunirse con el Chapo y si sabía que sus comunicaciones estaban siendo controladas, respondió que creía "que él sabía lo que estaba haciendo al escribirme mensajes. Si hubiese sabido que me estaban siguiendo, jamás hubiera idoporque es muy arriesgado, no solo por mi vida, sino por la de todos". El narcotraficante se fugó en julio de la prisión mexicana donde estaba retenido, de lo que Del Castillo se enteró por un mensaje del abogado del Chapo en el que decía estar celebrándolo, a lo que respondió que ella "todavía más".

Fue después cuando el actor y director Sean Penn apareció por primera vez, cuando un productor argentino le contó que Del Castillo estaba en contacto con el narcotraficante para hacer una película. En el primer encuentro entre la actriz y Penn, este no mostró interés por el proyecto, pero preguntó si podrían reunirse con el Chapo, a lo que ella respondió que le parecía "peligroso" pero lo "intentaría". Después llegaron nuevos contactos con Guzmán vía BlackBerry, en los que acordaron finalmente reunirse en el estado mexicano de Sinaloa, donde nació el capo, en un viaje al que también fueron invitados Penn, quien publicó una entrevista sobre el encuentro, y dos productores argentinos. Guzmán fue recapturado por las autoridades mexicanas el 8 de enero de 2016.

