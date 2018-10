20, Marzo, 2016 20, Marzo, 2016 10:55 a.m. 10:55 a.m.

TRUMP DICE QUE CASTRO FALTA AL RESPETO A OBAMA AL NO RECIBIRLE EN AEROPUERTO

El precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump consideró hoy una falta de respeto que el presidente de Cuba, Raúl Castro, no haya recibido a su homólogo estadounidense, Barack Obama, hoy en el aeropuerto de La Habana a su llegada a la isla. "¡Guau! El presidente Obama acaba de aterrizar en Cuba, una gran cosa, y Raúl Castro ni siquiera estaba allí para recibirle. Recibió al papa y a otros. No hay respeto", escribió el magnate en su activa cuenta en la red social Twitter. El Air Force One, el avión presidencial estadounidense donde Obama viajó acompañado de su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sasha y su suegra Marian Robinson, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Habana sobre las 16.20 hora local (20.20 GMT). Recibió al mandatario el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acompañado de la directora para América del Norte del Ministerio de Exteriores, Josefina Vidal; el embajador de Cuba en EE.UU., José Ramón Cabañas; y el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en la isla, Jeffrey DeLaurentis. Obama es el primer presidente de Estados Unidos que visita Cuba en casi 90 años y el único que lo ha hecho desde el triunfo de la revolución castrista en 1959. En un debate de campaña reciente, Trump dijo que no está "de acuerdo con el presidente Obama" sobre la política hacia Cuba, pero se encuentra "a medio camino" entre la posición del mandatario y el rechazo absoluto de sus rivales republicanos. "Creo que tiene que haber algo (que cambie la relación con Cuba). Después de 50 años, ya ha llegado la hora, amigos", sostuvo entonces Trump. El magnate defendió que hace falta "un acuerdo mucho mejor" que el que se alcanzó en julio pasado para restablecer las relaciones diplomáticas y avanzó que, Si llega a la Casa Blanca, probablemente cerrará la embajada estadounidense en La Habana hasta que logre un nuevo pacto con Cuba. Funte:EFE