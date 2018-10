21, Marzo, 2016 21, Marzo, 2016 3:54 a.m. 3:54 a.m.

HOY SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra todos los años el 21 de marzo. Es un día en el que se pretende que la población a nivel mundial se conciencia de la existencia y de las necesidades que el Síndrome de Down provoca. En diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el Día Mundial del Síndrome para ser celebrado el día 21 de marzo. La fecha 21 de marzo (21/3), es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado Síndrome de Down. El Síndrome de Down fue descubierto en el año 1959. Se trata de una combinación cromosómica natural que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas características físicas o de salud. En el día mundial del Síndrome de Down se realizan diversas actividades en las que pueden participar todas aquellas personas que así lo deseen para compartir un día de alegría y felicidad con otras personas con Síndrome de Down. Suelen realizarse diversos talleres y mercadillos en los que se exponen o venden diversos objetos hechos por personas con Síndrome de Down para enseñar a la población de la gran capacidad que tienen para realizar todo aquello que se proponen como otras personas. En esta jornada también muchas asociaciones de personas con Síndrome de Down luchan para que estas personas puedan conseguir un trabajo como lo pudiera tener otra persona no afectada, ya que cada vez más personas con Síndrome de Down realizan estudios universitarios y se encuentran igual de preparados para ejercer su trabajo al igual que las demás personas con la misma formación. Entre los principales problemas de salud que se asocian con el Síndrome de Down están: Defectos cardíacos, Problemas de salud, Defectos intestinales, Problemas de tiroides, Pérdida de la audición, Pérdida de la memoria. Entre los rasgos que más representativos que caracterizan a los niños con Síndrome de Down son: Boca pequeña, Oídos pequeños, Los ojos rasgados, Pequeña estatura, y Manos pequeñas con dedos cortos. Fuente: Culturizando.