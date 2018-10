22, Marzo, 2016 22, Marzo, 2016 2:09 a.m. 2:09 a.m.

AUMENTAN A 34 LOS MUERTOS POR ATENTADOS EN BRUSELAS

None

El terror ha golpeado Bruselas este martes con una serie de explosiones que han afectado el aeropuerto y una estación de metro y han causado al menos una treintena de muertos. El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, ha informado en una rueda de prensa de que "unas 20 personas" han perdido la vida en el metro y fuentes del cuerpo de bomberos de la capital belga han indicado a la agencia France Presse que otras 14 personas lo han hecho en el aeropuerto. Más de 200 personas han resultado heridas. El Gobierno de Bruselas ha cerrado todas las líneas de transporte público. "Temíamos un ataque terrorista y ha sucedido", ha afirmado el primer ministro belga, Charles Michel, en una comparecencia pública junto al fiscal general belga, Frédéric Van Leeuw. "Hubo dos explosiones en la zona de salidas [del aeropuerto], una de ellas probablemente causada por un ataque suicida", ha indicado el fiscal. Una doble explosión en el área de salidas del aeropuerto de Bruselas-Zaventem (Bélgica) poco antes de las ocho de la mañana ha causado víctimas mortales y provocado el cierre de las instalaciones y la cancelación de todos los vuelos. Apenas hora y media más tarde, se ha registrado una nueva explosión en el metro de Bruselas, en la estación de Maelbeek, muy cerca de todas las instituciones europeas. La estación ha sido clausurada. El primer ministro no ha precisado aún el número de víctimas. Michel ha asegurado que la policía "está tratando de estabilizar la situación", además de desplegar a las fuerzas de seguridad, entre ellas el Ejército, en lugares donde "aún existe preocupación" de que pueda haber problemas. Esta mañana ha habido varios registros en la capital belga. Michel, con corbata negra, ha hablado de tragedia y ha instado a los ciudadanos a permanecer "unidos y solidarios". Van Leeuw ha confirmado que uno de los ataques del aeropuerto ha sido perpetrado "por un kamikaze" y ha hablado de "heridos graves", sin más concreción. La policía federal, encargada del caso, se centra ahora en averiguar quiénes son los autores y si alguno de ellos se ha podido dar a la fuga, ha asegurado Van Leeuw. También ha explicado que la policía ha tenido que realizar un trabajo enorme en esa explanada de salidas porque, tras la deflagración, todos los viajeros han huido y dejado abandonados los equipajes. Y la prioridad era, en ese momento, asegurar que ninguna de esas maletas pudiera contener explosivos. "Ponemos todo de nuestra parte para normalizar la situación", ha asegurado el fiscal. La policía ha encontrado un rifle Kaláshnikov en la zona y un cinturón de explosivos sin detonar, que posteriormente ha hecho estallar de forma controlada, ha informado la cadena pública RTBF. Testigos citados por medios belgas apuntan que en el aeropuerto se oyeron gritos en árabe antes de las detonaciones. Después de las explosiones, dos estudiantes de enfermería que partían de viaje de estudios a Lisboa recorrían a pie el camino que separa el aeropuerto de la carretera, donde esperaban ser recogidas, informaÁlvaro Sánchez. "Hemos oído dos fuertes explosiones y salía polvo y humo. Una compañera nuestra se ha ido en ambulancia herida en una pierna", han afirmado aún asustadas. En un momento se han detenido y el horror ha aparecido en la cara de una de ellas mientras miraba la pantalla de su móvil: "¡En el metro también!", ha dicho en referencia a los ataques en el suburbano bruselense. "Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una explosión. He visto humo y he visto a personas correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión mucho más cerca de mí después", ha explicado un testigo de los hechos a RTL."Se ha ido todo el mundo del aeropuerto con pánico, la mayor parte de las personas han dejado sus maletas allí. Los coches han sido evacuados", ha asegurado. El servicio de trenes al aeropuerto ha sido suspendido. La alerta antiterrorista en Bélgica se encontraba en el nivel 3, pero después del atentado de este martes el Gobierno la ha elevado al 4, el máximo, que ya estuvo activado entre el 21 y el 25 de noviembre de 2015. Entonces, el primer ministro belga, Charles Michel, advirtió de la posibilidad de que se produjera un atentado similar al de París. El nivel actual indica la existencia de "una amenaza posible y creíble". Tomado del: El País.