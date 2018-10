PRESIDENTE OBAMA BRINDÓ UN HISTÓRICO DISCURSO EN CUBA

El exilio

Obama trazó en su último día en La Habana su visión para el futuro de las relaciones con Cuba en un discurso que fue transmitido en vivo para toda la isla. El escenario elegido ha sido el Gran Teatro de La Habana, el mismo lugar dondeLos cubanos invitados por el Gobierno lo aplaudieron de pie. Obama abrió su discurso con una referencia a los ataques terroristas en Bruselas. "Vamos a ayudar en todo lo que podamos en nuestros aliados belgas", dijo Obama. "Hoy como presidente, le ofrezco al pueblo cubano un saludo en paz", dijo en"La Habana está a sólo 90 km, pero para llegar aquí tuvimos que recorrer un largo camino. Esa corta distancia de agua azul ha sido cruzada por miles de cubanos que viajaron a EEUU buscando la libertad. La revolución cubana se llevó a cabo el mismo año en que mi padre llegó a EEUU desde Kenia. Bahía de Cochinos se produjo cuando yo nací. A medida que pasaron las décadas nuestros gobierno siguieron con el enfretamiento de la Guerra Fría.", agregó, en medio de la ovación del público. El presidente de los Estados Unidos ocupó luego buena parte de su discurso para resaltar las cuestiones culturales que unen a su país con Cuba. "Por eso el aislamiento ha sido una aberración". Sobre las diferencias, habló del sistema de partido único que caracteriza a la política cubana y el rol del Estado, "Pese a esas diferencias, el presidente Castro y yo hemos decidido restablecer las relaciones", agregó Obama. "Todavía muchas personas preguntas, por qué ahora. Hay una respuesta. Lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba. Una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría no tiene sentido en el siglo XXI", dijo Obama, en relación al embargo. Y luego agregó en español:. "Los EEUU está restableciendo relaciones con el pueblo cubano, Quiero compartir mi visión sobre el futuro. Hay una esperanza enraizada en el futuro que ustedes pueden construir", dijo sobre el futuro de las relaciones bilaterales. "He venido a dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en América". "Tenemos un ejemplo claro de lo que puede hacer el pueblo cubano en Miami", dijo, antes de hablar otra vez en español: "El cubano inventa del aire". Obama elogió además el sistema educativo cubano, que "prioriza a todos los niños y niñas cubanos". "No voy a solucionar los problemas del mundo, pero si puedo resolverlos en el lugar donde yo vivo, empezaré a resolver lo que pasa en La Habana. Queremos ayudar a La Habana, no herirlo", dijo Obama. Se refirió entonces a los intercambios en salud y el envío de remesas como las primeras medidas. "Como presidente le pedí al Congreso que levante el embargo. Es una carga obsoleta sobre el pueblo cubano, es una carga sobre los americanos que quieren trabajar aquí e invertir en Cuba. Pero, Dijo entonces que debe ser más fácil abrir una empresa, tener internet y que, sobre todo, "debe haber un libre intercambio de ideas". "Se que esto es complicado si lo dice un presidente de los Estados Unidos. Desde 1959 estamos enfrascados en nuestras ideas de geopolítica. Yo se la historia, pero no voy a estar atrapado por la misma. Los cambios dependen del pueblo cubano,cada país debe tener su propio modelo. Pero debo hablar claramente de las cosas que como estadounidense creo", agregó. Sobre su creencias dijo: "Todas las personas deben ser iguales ante la ley, cada personas debe tener educación, salud y comida. Creo que deben poder expresarse sin temor y criticar a su gobierno y el Estado de derecho no debería proceder a detenciones arbitrarias. También creo que los votantes deberían poder elegir a sus gobiernos con elecciones libres y democráticas. Creo que esos derechos son universales. No hay secreto que nuestros gobiernos no están de acuerdo. Durante muchos años Castro ha detalladao las fallas de nuestro sistema. Castro tiene una lista larga", dijo, en la parte más dura y directa de su discurso. Raúl Castro escuchaba desde el palco. "Pero a mi me gusta este debate, tenemos muchos dinero en la política, pero en EEUU, agregó. Obama detalló los problemas que. a su entender, arrastra EEUU, como la discriminación. "Pero la democracia es la forma de resolverlos", dijo. "El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano", gritó en español. Luego habl{o directamente a Castro: "Usted no debe tener miedo de una amenaza de los Estados Unidos.Confío en que Cuba seguirá jugando un papel importante en el continente y que ustedes lo puedan hacer como socios de los EEUU".Se refirió así a los exiliados. "Está la historia de que apoyan al viejo régimen. Pero puedo decir hoy que son tantos los exiliados cubanos que recuerdan las separación yPor eso tienen tanto dolor. No es un tema sólo de política, es un tema de familia, el recuerdo de un lugar perdido, la esperanza de un mejor futuro, el deseo de volver y reconciliarse. Los cubanos son cubanos, y he venido aquí para construir un puente entre ellos y la isla", dijo. "La reconciliación con el exilio es indispensable para los cubanos", dijo, antes de contar casos de cubanos exiliados que se reencontraron con sus familiar en la isla después de 61 años. Obama contó las historias de reencuentros con el nombre y el apellido de sus protagonistas. "La historia de EEUU en Cuba involucra lucha, pero ahora es reconciliación. Dejemos atrás el pasado, miremos el futuro con esperanza. Mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como familia", dijo. "Si se puede", gritó en castellano para cerrar su discurso. Obama abandonó el escenario con las manos en alto, saludando al público. Tomado de: Infobae