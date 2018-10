23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 1:43 a.m. 1:43 a.m.

HILLARY CLINTON Y DONALD TRUMP GANARON LAS PRIMARIAS EN ARIZONA

None

En una nueva jornada de internas en Estados Unidos, Bernie Sanders logró dos importantes triunfos en Utah y Idaho, superando a la principal candidata demócrata, Hillary Clinton, quien se impuso en Arizona. A pesar que el socialista no logra acortar considerablemente la cantidad de delegados con la ex secretaria de Estado, los considerables triunfos (en ambos Estados con más del 70% de los votos) le dan un impulso a su campaña para intentar ser el nominado para las elecciones presidenciales. Clinton, quien lidera la interna demócrata con una amplia diferencia de más de 700 delegados (incluyendo a los 493 superdelegados, que en su gran mayoría -467- acompañarían a Hillary) triunfó en Arizona, el Estado con mayor importancia para la nominación en la jornada del martes, pero no puede todavía marcar una ventaja definitoria para dejar a Sanders fuera de la carrera. De todas formas, la ex secretaria de Estado empezó a ver más allá de la interna y apuntó sus ataques contra Trump con vistas a las elecciones presidenciales. "Necesitamos unas manos firmes", dijo. "No un presidente que el lunes dice que es neutral, el martes es proisraelí, y quién sabe qué el miércoles porque todo es negociable", añadió. En el lado republicano, Donald Trump continúa liderando la interna, pero Ted Cruz no se da por vencido y todo parece indicar que el nominado saldría de la Convención Republicana que se celebrará entre el 18 y 21 de julio en Cleveland, Ohio. Este martes, el empresario inició la jornada con una victoria en Arizona obteniendo los 58 delegados que repartió ese estado, con una diferencia de más de 20 puntos por encima de Cruz. El multimillonario realizó tres viajes a Arizona y tuvo el respaldo del jefe de policía del condado Maricopa, Joe Arpaio, y de la ex gobernadora Jan Brewer, un par de figuras políticas reconocidas por adoptar medidas contra los inmigrantes. Sin embargo, el senador por Texas logró un amplia ventaja en Utah y se hizo de 40 delegados, con un total de 465. Con los resultados parciales, el magnate aventaja a su rival directo en 274 delegados, con un total de 739, aunque le falta un importante camino por recorrer para llegar a los 1.237, con los que ganaría la nominación. John Kasich, por su parte, no tuvo un gran desempeño y superó por escasos votos a Trump en Utah (17 contra 14 por ciento), mientras que en Arizona quedó muy relegado. Este sábado los demócratas se verán nuevamente en la contienda con la realización de tres caucus: Alaska, Hawaii y Washington. Sin lugar a dudas será una jornada de gran importancia ya que en la capital habrá 118 delegados en juego, lo que podría significar una ventaja casi decisiva de Hillary o un avance de Sanders para pelear por la nominación. Tomado de: Infobae