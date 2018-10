23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 2:24 a.m. 2:24 a.m.

ENCUENTRAN EL TESTAMENTO DE UNO DE LOS TERRORISTAS DE BÉLGICA

None

Ibrahim El Bakraoui, uno de los kamikazes que se hizo estallar en el aeropuerto de Bruselas el martes, dejó un testamento en el que dijo estar desesperado, indicó este miércoles la fiscalía belga que identificó a su hermano Khalid como el atacante suicida de la estación de metro. El testamento estaba en una computadora metida en una papelera en la calle Max Roos, donde también se efectuaron este martes registros, gracias a las informaciones del taxista que había trasladado ayer por la mañana desde allí a Ibrahim y a otros dos hombres hasta el aeropuerto internacional de Zaventem, donde cometieron el atentado. En el escrito decía "no saber qué hacer", que le estaban buscando "por todas partes" y temiendo terminar "junto a él en una celda", en una posible referencia a Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados de París del 13 de noviembre y detenido el viernes en Bruselas. "En el testamento declaró estar 'en la precipitación', 'no saber más qué hacer', 'estar buscado en todas partes', 'no estar más en seguridad' y que 'si se eternizan, corren el riesgo de terminar junto a él en una celda'", en referencia a Abdeslam, dijo el fiscal federal, Frederic Van Leeuw, quien confirmó un balance provisional de 31 muertos y 270 heridos en los atentados del martes. Ibrahim y Khalid El Bakroui, de 29 y 27 años, son dos de los atacantes suicidas. Un tercer kamikaze que aparece en una imagen de las cámaras de seguridad del aeropuerto difundidas por la policía sigue sin ser identificado. Un cuarto sospechoso, que también aparece en esas imágenes con un gorro y campera de color claro, está huido. "El tercer hombre está fugado, dejó un bolso con la carga explosiva más importante que estalló luego por la inestabilidad de los explosivos", dijo Van Leeuw. Este sospechoso sigue sin ser identificado. Tres de los atacantes llegaron al aeropuerto en taxi, indicó el fiscal explicando que el conductor del taxi había declarado espontáneamente a la policía que los transportó desde un departamento de la comuna de Schaerbeek hasta el aeropuerto. El departamento fue allanado el martes. La policía encontró allí lo que parece ser un taller para fabricar explosivos. "El allanamiento en esa dirección permitió descubrir 15 kilos de explosivo de tipo TATP [un explosivo altamente inestable], 150 litros de acetona, 30 litros de agua oxigenada, detonadores, una valija repleta de clavos y tornillos así como material destinado a confeccionar artefactos explosivos", dijo Van Leeuw. Ibrahim y Khalid El Bakroui tenían antecedentes policiales "sin vínculos con actividades terroristas", añadió el fiscal. En total la policía allanó cinco lugares luego de los atentados. Dos personas fueron detenidas, una de ellas fue liberada luego de ser interrogada, la otra está siendo indagada. Tomado de: Infobae