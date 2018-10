23, Marzo, 2016 23, Marzo, 2016 5:12 a.m. 5:12 a.m.

PRESIDENTE OBAMA DICE QUE SU PRIORIDAD ES ELIMINAR A ISIS

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que la "prioridad absoluta" de su gestión es "derrotar y eliminar" a Estado Islámico (ISIS), pero aclaró que no impulsará un "bombardeo masivo" en Irak y Siría no sería una buena estrategia, debido a que sería "inhumano" y favorecería el reclutamiento de más combatientes. "Mi prioridad absoluta es derrotar a ISIS", afirmó el primer mandatario norteamericano en una conferencia de prensa que dio en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el inicio de las actividades oficiales de su visita oficial a la Argentina. Según Obama, entre sus principales preocupaciones está la definición de una estrategia para eliminar a las fuerzas terroristas islámicas "de una manera inteligente", con un "enfoque que permita ajustar las medidas para ver lo que funciona y lo que no funciona", y puso como ejemplo los ataques militares a la infraestructura de esas formaciones terroristas y a sus líderes. Para el presidente Obama "bombardear completamente Irak y Siría porque sería inhumano y reclutaría a más gente" y rechazó la idea que plantearon los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y Ted Cruz, de poner bajo vigilancia a las comunidades islámicas que viven en ese país. "Tenemos una comunidad musulmana integrada, patriótica, que no se sienten que los hayamos puesto en un ghetto. Sus hijos son amigos de nuestros hijos y sus mujeres luchan en pos de nuestra libertad", afirmó el mandatario norteamericano, quien también pidió no tener actitudes que puedan ser tomadas como un "acto de discriminación". Para Obama, "ISIS no nos puede derrotar, no producen nada. No son una amenaza existencial, son asesinos sin piedad, son matones que han pervertido a una de las grandes religiones del mundo. Su poder principal es el de crear miedo en nuestras sociedades, el poder socavar nuestra sociedades. El efecto es en cadena, debido al impacto devastador de una explosión. Incluso mientras sistemáticamente los estamos persiguiendo, interrumpiendo sus redes, capturando a sus jefes, interfiriendo con sus operaciones, es importante no responder con temor". Tomado de: Infobae