ORGANISMOS DE DD.HH NO SE REUNIRAN CON EL PRESIDENTE OBAMA

Los organismos de derechos humanos de Argentina no acudirán al homenaje a las víctimas de la última dictadura en el que el presidente de EE.UU., Barack Obama, participará mañana, cuando se cumplen 40 años del Golpe de Estado de 1976, ya que dicen que no era "el momento" adecuado para su visita.

"No es el momento para que nosotros estemos en un lugar cuando estamos recordando los 40 años de algo tan atroz, lleno de dolor y que todavía no tiene una respuesta lógica", afirmó De Carlotto en declaraciones a Radio del Plata.

Para la titular de Abuelas, hubiese sido "mucho mejor" que el mandatario estadounidense viajase a Argentina en otra fecha en la que "no estuviera a flor de piel" el recuerdo de la dictadura militar, algo que afecta tanto a las "víctimas directas" como a "toda la sociedad" que "sabe, entiende, comprende, lee y participa".

"Yo no decido sola", aclaró De Carlotto antes de hacer hincapié en que están todos de acuerdo, "sobre todo los históricos, como madres y abuelas, y los que han nacido después: Hijos".

Pese a que admitió que le habían llamado desde la embajada estadounidense y el Estado argentino, insistió en que "no hubo consenso" tanto para participar en el acto como para asistir a la cena de Estado que tendrá lugar esta noche en el centro cultural Néstor Kirchner de Buenos Aires.

Los organismos no quieren una reunión tan "expuesta" que sea solo "para la foto", sino que piden un encuentro privado para poder hablar, trabajar y "reforzar" sus peticiones.

"Ahora lo que queremos es que la Justicia se ponga a cargo de ayudarnos a esclarecer la identidad de los nietos que pueden estar viviendo en ese país y de los cuales tenemos referencia pero no acceso porque hay una negativa", denunció.

