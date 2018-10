LEONARDO DICAPRIO MOLESTO CON LOS PRECANDIDATOS PORQUE ESTOS NO ESTAN PREOCUPADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO

Leonardo DiCaprio demostró su inquietud acerca de los aspirantes a la Casa Blanca que no se toman seriamente el calentamiento global y prometió despertar conciencias sobre este asunto con un documental.

La estrellla, de 42 años, precisó que uno de los miembros del equipo de la producción es Fisher Stevens, productor de The Cove, ganador del Oscar al mejor documental en 2010 y que trata de la pesca de delfines en la localidad japonesa de Taiji.

