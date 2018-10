24, Marzo, 2016 24, Marzo, 2016 3:25 a.m. 3:25 a.m.

EE.UU. ACUSA A SIETE HACKERS IRANÍES DE ATACAR SU SISTEMA FINANCIERO

La fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, anunció hoy una investigación contra siete hackers (piratas informáticos) iraníes acusados de atacar el sistema financiero de Estados Unidos en nombre del Gobierno de Irán. "Hoy desvelamos una investigación contra siete presuntos piratas informáticos empleados por compañías de seguridad informática que trabajan en nombre del Gobierno de Irán, incluyendo los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica", anunció Lynch hoy en una rueda de prensa en el Departamento de Justicia de EE.UU. Entre finales de 2011 y mediados de 2013, el sistema financiero de Estados Unidos sufrió "una campaña coordinada y de gran escala" de ataques que costaron a las víctimas decenas de millones de dólares, detalló Lynch. A través de estos ataques, los servidores informáticos de 46 instituciones financieras registraron un tráfico más alto del usual durante 176 días, lo que provocó interrupciones en los servicios en línea y cientos de miles de estadounidenses no pudieron acceder a sus cuentas bancarias a través de Internet, detalló Lynch. El Departamento de Justicia identificó a los siete acusados como Ahmad Fathi, de 37 años; Hamid Firoozi, de 34; Amin Shokohi, de 25; Sadegh Ahmadzadegan, de 23; Omid Ghaffarinia, de 25; Sina Keissar de 25; y Nader Saedi de 26. Según el Departamento de Justicia, los sujetos eran empleados de las compañías ITSecTeam (ITSEC) y Mersad Company (MERSAD), ambas con sede en Irán y que supuestamente actuaron en nombre del Gobierno de Irán y, en concreto, de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más grande del país persa. "El FBI encontrará a aquellos que están detrás de las intrusiones cibernéticas y les hará responsables, donde quiera que estén, y sean quienes sean", advirtió el director del FBI, James B. Comey, al detallar que los acusados no están en Estados Unidos y, por tanto, no pueden ser juzgados. El Gobierno del presidente Barack Obama ha hecho de la ciberseguridad una de sus prioridades y, en el ámbito judicial, durante los últimos meses se han multiplicado los procesos judiciales contra los piratas informáticos. EFE