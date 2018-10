27, Marzo, 2016 27, Marzo, 2016 7:47 a.m. 7:47 a.m.

MUEREN 8 MIEMBROS DE AL QAEDA POR BOMBARDEOS DE EEUU EN YEMEN

Al menos ocho supuestos miembros de Al Qaeda y dos civiles murieron anoche en tres ataques de aviones no tripulados estadounidenses en la zona de Al Mahfad, en la provincia de Abian, en el sur del Yemen, informaron hoy a Efe fuentes tribales. Dos de los ataques tuvieron como objetivo una concentración de supuestos terroristas en la localidad de Al Hadn, en la zona de Al Mahfad, en el este de Abian, donde, además de los ocho fallecidos, hubo varios heridos, añadieron las fuentes. El tercer ataque se produjo contra una finca dedicada a la apicultura fuera de la misma localidad y causó la muerte a dos civiles que trabajaban allí. La zona de Al Mahfad es un bastión de Al Qaeda en el sur del Yemen. Por otra parte, varios drones estadounidenses realizaron cinco ataques aéreos contra instalaciones de Al Qaeda en la ciudad de Zinyibar, capital de la provincia de Abian, y su periferia, dijeron a Efe varios habitantes de esta localidad controlada por el grupo terrorista. Las fuentes añadieron que los ataques provocaron muertos, aunque de momento no ofrecieron más detalles. Cuatro de los ataques tuvieron como objetivos la sede del Consejo Municipal, un edificio de un tribunal, la sede del aparato de seguridad político y la del partido socialista de Yemen, en el centro de la ciudad, situada 60 kilómetros al este de Aden, sede provisional del Gobierno yemení. El quinto ataque se produjo contra una instalación militar, añadieron las fuentes. El 6 de febrero, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) reconoció la muerte de uno de sus líderes, Yalal Blaidi, junto a cinco de sus compañeros en un bombardeo de un avión no tripulado estadounidense en la provincia de Shebua, vecina a Abian. La organización ha aprovechado el deterioro de la seguridad debido al actual conflicto yemení para expandirse en las áreas del sur del país, que fueron recuperadas en los pasados meses por las fuerzas leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi tras expulsar a los rebeldes chiíes hutíes. Al Qaeda en el Yemen es considerada por EEUU como una de las ramas más peligrosas y activas de la red terrorista internacional. EFE