27, Marzo, 2016 27, Marzo, 2016 8:51 a.m. 8:51 a.m.

“BATMAN VS SUPERMAN” LIDERA LA TAQUILLA DE EEUU EN SU ESTRENO

Dos emblemáticos superhéroes que se enfrentan por primera vez en "Batman Vs Superman: el origen de la justicia" volaron a la cima de la taquilla norteamericana en su fin de semana de estreno, según cifras provisionales divulgadas el domingo. La generosa recaudación de 170,1 millones de dólares marca el récord del mejor lanzamiento -para un mes de marzo- jamás visto. También la convierte en la sexta cinta más taquillera de la historia en su fin de semana de estreno, según la revista de la industria Variety. Con Ben Affleck como Batman y Henry Cavill como Superman, esta cinta pone por primera vez a ambos personajes juntos en la gran pantalla y establece la premisa para la próxima saga sobre la "liga de la justicia" y los futuros films dedicados a la Mujer Maravilla. El elenco estelar lo completan la ex Miss Israel Gal Gadot como la Mujer Maravilla, Jesse Eisenberg como el excéntrico villano Lex Luthor y Amy Adams como Lois Lane, el amor de Superman. Legiones de fans esperaban con ansias el estreno de la película y se volcaron a los cines este fin de semana de Pascua, según la firma especializada Exhibitor Relations, que monitoriza las taquillas de Estados Unidos y Canadá. El éxito de "Batman Vs Superman", que no obstante llega a los cines con la desaprobación de la crítica, relegó a un lejano segundo lugar al film animado de Disney "Zootopia". La cinta, sobre un intrépido conejo policía que trabaja junto a un zorro para resolver un crimen en el reino animal de Zootopia, obtuvo 23,1 millones de dólares desde viernes al domingo para un total de 240,5 millones recaudados en las cuatro semanas que lleva en cartel. Tercero quedó otro estreno, la comedia "Mi gran boda griega 2", con 18,1 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas. Intentando capitalizar el éxito de la película original de 2002, esta secuela reúne de nuevo a la familia Portokalos, pero ahora en una boda mucho mayor. Casi empatados en el cuarto y quinto lugar, ambos con 9,5 millones de dólares, quedaron "Divergente la serie: Leal" y "Miracles from Heaven" ("Los milagros del cielo" en España). AFP