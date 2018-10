28, Marzo, 2016 28, Marzo, 2016 5:58 a.m. 5:58 a.m.

25 BALSEROS CUBANOS LLEGARON A COSTAS DE LA FLORIDA

El grupo de 24 hombres y una mujer fue avistado la mañana del lunes por un bote en la isla Cook, cerca del cayo Big Pine (Florida, sureste). Luego fue auxiliado por agentes de la oficina del alguacil del condado de Monroe, informó esa dependencia en su página de internet. Los inmigrantes, que se encontraban en buen estado de salud, fueron entregados a la Agencia estadounidense de Inmigraciones y Aduanas (CBP), indicó la oficina del sheriff. Los balseros podrán permanecer en el país, ya que las leyes norteamericanas les brindan beneficios migratorios a los cubanos que pisan tierra estadounidense. El sábado la Guardia Costera recuperó una precaria balsa cerca de los cayos, con 26 cubanos a bordo, siete de ellos heridos de bala. Seis de las víctimas fueron transportadas a hospitales en los Cayos y en Miami. Cuando el grupo zarpaba de Cuba, desconocidos intentaron quitarles la balsa, y al no lograrlo, abrieron fuego, afirmaron dos de los heridos al diario Miami Herald. Los inmigrantes tratados en los hospitales podrán permanecer en Estados Unidos, por haber pisado suelo estadounidense. Los restantes 20 recuperados en el mar -entre ellos un herido leve que no requirió atención médica-, serán repatriados a Cuba. En otro hecho, el 18 de marzo dieciocho inmigrantes cubanos con severa deshidratación fueron rescatados por un crucero frente a las costas de Florida, pero nueve de sus compañeros perecieron durante la travesía por el Estrecho de Florida, los 150 km de mar que separan el estado norteamericano de Cuba. El temor a perder los beneficios migratorios luego de que Washington y La Habana comenzaron un proceso de acercamiento en diciembre de 2014, ha generado una escalada en la llegada de cubanos tanto por mar como por tierra a territorio norteamericano, donde reciben beneficios migratorios vedados a los inmigrantes de otras nacionalidades. Durante el año fiscal 2015, que culminó en septiembre pasado, más de 43.000 cubanos entraron a Estados Unidos tanto por mar como por tierra, una cifra que no se veía en décadas. Desde octubre, más de 2.500 cubanos han intentando llegar en balsas a las costas estadounidenses, según cifras de la Guardia Costera. Tomado de: Infobae