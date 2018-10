29, Marzo, 2016 29, Marzo, 2016 5:03 a.m. 5:03 a.m.

ARRESTAN AL JEFE DE CAMPAÑA DE DONALD TRUMP

El director de campaña del aspirante presidencial republicano Donald Trump, Corey Lewandowski, fue formalmente inculpado este martes por lesiones contra una periodista el pasado 8 de marzo, confirmó la policía de la ciudad de Jupiter (Florida, sureste). Lewandowsky "fue arrestado en la mañana (de este martes) y liberado con una orden de presentarse" ante el tribunal, dijo a la agencia AFP Adam Brown, portavoz de la Policía de Jupiter. Poco antes, una vocero de la campaña de Trump, Hope Hicks, había afirmado que Lewandowsky "no fue arrestado", y aseguró que es "absolutamente inocente". En un documento de la Policía transmitido a AFP, el encargado de la investigación del incidente indicó que existen suficientes pruebas como para inculpar a Corey Lewandowski, acusado de haber "tocado intencionalmente a Michelle Fields contra la voluntad de Michelle Fields". "Lewandowski recibió una citación y le dieron una fecha para (que se presente a) el tribunal. No fue detenido. Lewandowski es absolutamente inocente de ese cargo. Se declarará no culpable ante el tribunal. Está absolutamente seguro de que será absuelto", indicó el entorno de Donald Trump en un comunicado. El altercado se produjo tras una conferencia de prensa de Trump en Jupiter, en su club de golf. Michelle Fields, que en ese momento trabajaba como periodista para el sitio conservador Breitbart, seguía a Donald Trump para plantearle una pregunta. El candidato se dirigía al fondo de la sala cuando Fields dijo que fue violentamente tomada del brazo por Lewandowski, un episodio del que un periodista del Washington Post fue testigo. Fields, quien luego se desligó de Breitbart, había fotografiado hematomas en su antebrazo izquierdo como prueba, pero Lewandowski niega el altercado. Tomado de: Infobae