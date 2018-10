ASAMBLEA VENEZOLANA APROBÓ LEY DE AMNISTÍA PARA PRESOS POLÍTICOS

"Todos nuestros presos políticos están incluidos en el proyecto de ley de amnistía que hoy presentamos, así como también nuestros perseguidos y nuestros exiliados políticos", dijo la parlamentaria.

La mayoría opositora del Parlamento venezolano aprobó bajo una lluvia de quejas por parte del chavismo, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que ya recibió el primer visto bueno a mediados de febrero pasado., dijo la diputada opositora Delsa Solórzano al presentar un proyecto de la ley modificado, pues pasó de 45 a 29 artículos. Apuntó que la Comisión de Interior y Justicia de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó estas modificaciones tras "acoplar algunas normas legales" y después de que se realizara una consulta pública que culminó ayer y por ello se solicitó su discusión en la plenaria.El diputado chavista Pedro Carreño dijo que "la derecha que habla de reconciliación nacional todavía utiliza en su discurso violento que van a salir del presidente (Nicolás) Maduro" y criticó a la oposición parlamentaria por "hacer lo que les da la gana". Asimismo, el también chavista Elías Jaua aseguró quecomo lo demostraron "cuando dirigieron a Venezuela y practicaron de manera sistemática el crimen"., señaló. El jueves pasado, el presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup, dijo que el Gobierno deque ya había sido aprobada el 16 de febrero pasado en primera discusión por la mayoría opositora. Ese día, la bancada opositora recordó que tras las rejas están el líder del partido Voluntad Popular,, y un grupo de estudiantes. También recordó que el alcalde metropolitano de Caracas,, y el ex alcalde de San Cristóbal (oeste),están presos e incomunicados en sus domicilios. El chavista Diosdado Cabello, ex presidente del Parlamento, afirmó entonces que esta ley es "la continuación del golpe de Estado" contra Maduro, y aseguró que no habrá "ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía". Ramos Allup indicó en esa sesión que ya, y recordó que otras leyes aprobadas por el Parlamento de mayoría opositora han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maduro, por su parte, dijo días después sobre esta norma que se trata de "una ley de guerra que va a crear violencia" y que no es una ley para reconciliar al país. Tomado de: Infobae