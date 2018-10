30, Marzo, 2016 30, Marzo, 2016 1:28 a.m. 1:28 a.m.

DILMA ROUSSEFF REFORMARÁ SU GABINETE

Luego de la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de romper con el gobierno de Dilma Rousseff (PT), la presidente realizaría modificaciones en varias de las carteras que tienen como titulares a dirigentes de dicha fuerza política. A pesar de que no hubo confirmación oficial, los cambios serían en Minas y Energía, Salud, Agricultura, Puertos, Aviación Civil y Ciencia y Tecnología. De todas formas, quienes dirigen esas áreas no aclararon públicamente si dejan de formar parte del Gobierno. "Vamos a conversar con otros partidos de la base" oficialista, aseguró el jefe de Gabinete de Rousseff, Jaques Wagner. El PMDB, liderado por el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, ocupaba siete de los 31 ministerios, pero el titular de Turismo, Henrique Alves, anticipó la decisión de su espacio y presentó su renuncia a la cartera. Según decidió este martes la dirección nacional del PMDB, todos los afiliados a esa formación deberán abandonar sus puestos en el Gobierno, lo que además de los ministros afecta a cerca de 200 altos funcionarios de empresas y otros organismos públicos. "El vicepresidente fue elegido y el cargo es suyo. Es él quien tiene que evaluar su situación", pero "la relación política está bloqueada", indicó Wagner. El jefe de Gabinete indicó que probablemente se definan las situaciones de los cargos antes del próximo fin de semana, e insistió en que el cargo de ministro de la Presidencia no está vacante, ya que Rousseff designó para ese puesto a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque su nombramiento está suspendido por decisión judicial. "Estamos aguardando la decisión" de la Corte Suprema, que este jueves se prevé que se pronunciará sobre la situación del ex mandatario, cuyo nombramiento fue suspendido por la sospecha de que obedeció a una supuesta intención de "blindarlo" con fueros privilegiados frente a los procesos en que se le investiga por supuesta corrupción. "Ese puesto está decidido. Pero si el Supremo dice que no puede asumir, entonces es un cargo que será negociado", indicó Wagner. Tomado de: Infobae